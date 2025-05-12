12 суток за решеткой за избиение матери

12 суток за решеткой проведет мужчина, который будучи пьяным избил свою мать. Такое решение принял Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента.

Отбывать наказание он будет по статье Уголовного кодекса «Побои». Приговор вступил в законную силу.

«В мае 2025 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей матерью в доме по адресу Коксай-2 в Шымкенте, после чего избил потерпевшую, причинив ей телесные повреждения. Побои не нанесли вреда здоровью средней или тяжёлой степени», — рассказали в пресс-службе суда Шымкента.

В суде он признал свою вину и даже просил прощения. Однако женщина простить его не смогла.