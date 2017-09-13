Полицейские ЮКО приняли участие в фестивале здоровья под эгидой «Наше здоровье — в наших руках!»

Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЮКО приняли участие в фестивале здоровья под лозунгом «Наше здоровье — в наших руках!», организованное совместно с областным акиматом, управлениями образования, здравоохранения, спорта и внутренней политики ЮКО.

Целью мероприятия, которое состоялось в Шымкенте, является прежде всего информирование молодежи о вреде употребления наркотиков и психотропных веществ, пропаганда здорового образа жизни и возрождения духовно-нравственных ценностей.

В рамках фестиваля «Наше здоровье — в наших руках!» свыше 1,5 детей и взрослых единым маршем прошлись от бульвара Кунаева до площади Аль-Фараби, держа в руках плакаты и постеры с лозунгами против потребления наркотиков. Участников марша также поздравил аким ЮКО Туймебаев Ж., который торжественно открыл фестиваль и пожелал всем здоровья и успехов.

Далее перед собравшимися выступили школьники и студенты медицинских учебных заведений, организовавшие флеш-моб с танцами и показательными выступлениями по тхэквондо, а также артисты областной эстрады. Полицейские же в свою очередь рассказали присутствующим о вреде употребления наркотиков и последствиях совершения преступлений, связанных с наркотиками, а также раздали журналы «Наркопост» и «Будущие без наркотиков» и другие профилактические материалы.

В завершении организаторы фестиваля «Наше здоровье — в наших руках!» еще раз призвали молодежь вести здоровый образ жизни и не употреблять наркотики, а также сделали фото на память.

Пресс-служба ДВД ЮКО