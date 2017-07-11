Фото полицейских ЮКО с автоматами на «маевке» стало предметом разбирательств

Южно-казахстанские полицейские с оружием на плечах напугали отдыхающих в горном ущелье Машат, пишет 365info.kz

Фотографии вооруженных людей в погонах, которые устроили отдых возле речки, облетели социальные сети. Жители ЮКО пишут на своих страничках о том, что блюстители порядка приехали на служебной машине и спокойно расположились среди отдыхающей толпы. Это напугало отдыхающих, особенно детей.

«Насколько это правильно? Мы отдыхали в горах с детьми. И тут увидели такую картину. Полицейские приехали на служебной машине. Все они были в форме да еще и с автоматами. Они спокойно вытащили с машины пакеты с продуктами. Отдохнули от души. Куда смотрит областная Местная полиция и начальник городской МПС, господин Данияр Мейрхан? Почему они не отдыхают без полицейской формы и уж тем более без служебной машины?» — пишет пользователь Анар Сулеева.

По данному факту проводится служебная проверка, рассказали в ДВД ЮКО. Как стало известно, все трое в форме являются сотрудниками Тулькубасского РОВД.

«Они не пили водку, они просто решили перекусить», — оправдываются в полиции.

«Все мы люди. Ну бывает. Сейчас такая жара. Все они были на работе. Это официальный маршрут. На патрульной машине сотрудники объезжали местность для соблюдения общественного порядка. В пакетах у них был только хлеб и айран. Решили перекусить ребята. Результаты служебной проверки мы еще подведем. Но уже сейчас могу сказать, что тут ничего незаконного нет», — заявил заместитель начальника управления государственного языка и информации ДВД Спабек Жаркынбеков.