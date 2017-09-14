Польский ученый раскритиковал жителей Шымкента за незнание казахского языка

Польский ученый, проживший пару месяцев в Шымкенте, пожаловался, что у местных жителей ухудшилось знание казахского языка.

И это в Шымкенте, центре Южного Казахстана!

Генрик Янковский, известный ученый-лингвист, на протяжении многих лет тесно сотрудничает с Казахстаном, пишет 365info.kz.

Ученый делится результатами недавнего визита в Шымкент и сетует:

«Я около двух месяцев прожил в вашем городе, который считается одним из основных оплотов казахского языка. Вокруг все словно в России. Даже соседи, общающиеся между собой на родном языке, с появлением русскоязычного незнакомца, сразу переходят на «великий и могучий». Дети, снующие по двору, целый день «балакают» на русском.

Кругом дефицит казахской речи, а письменная речь и того хуже.

Вышел как-то на улицу Уалиханова, а там надпись «российский холодильниктер». Зашел в ресторан выпить пива. Официантка не знает, что такое «сыра» («пиво» на казахском — ред.).

Слава Аллаху, в городе есть места, где сохранены национальные традиции. Один из них — кымызхана «Әлия». И кумыс там отменный. Решил как-то поехать туда, сел в центре города на автобус №36. И тут началось! Кондукторы «Green Bus Company» и другие, объявляя остановки кричат: «Школа», «Больница», «Север», «Восток», «Озеро», «Колос», словно в казахском языке нет слов «мектеп», «аялдама» (школа, остановка).

«А ты съезди в «Нұрсәт», это самый настоящий казахский район», — посоветовали как-то знакомые.

Ну, поехал. И что увидел? «Стоянка для клиентов», «Сдам в аренду», «Дом продается», «Продается участок», «Процедурный кабинет», «Место сбора при землетрясении». Вот он Казахстан, вот он Шымкент!

В свое время неплохо владел казахским языком, но после приезда в Казахстан мои знания несколько ухудшились.

В любом месте казахи строят предложения с применением русских слов и союзов — «если», «хотя бы», «чтобы», «или», «да».

Я уже привык, к тому же через несколько дней уеду и забуду. Однако сегодня вышел на улицу и не выдержал — решил написать письмо вам.

Почему я не выдержал? На улице «Уәлиханова» открыли новый современный магазин «Фиркан». Ладно, я привык и к этому. Рядом стоят «Мечта», «Надежда». Я уже привык, что «Біз ашылдық» (Мы открылись) и другие лозунги дословно переведены с русского. Но что я вижу еще? Над надписью «Фрукты и овощи» красуется «Көкөністер мен жемістер». И теперь что, и «Азық-түлік» будет, как «Азықтар мен түліктер?» — гневно вопрошает Генрик Янковский.

Профессору Генрику Янковскому сегодня 65. Он живет в Польше, научный сотрудник Познанского университета имени Адама Мицкевича, известный лингвист, востоковед, ученый-тюрколог, член Академии наук Польши, вице-президент общества востоковедения Польши, преподаватель факультета тюркологии названного университета, автор более 100 научных трудов по лингвистике.

Генрик Янковский женат на казашке Гуляйхан Актай. Она в свое время преподавала в международном казахско-турецком университете в Туркестане. В 2002 году по специальному приглашению уехала в Польшу. В 2011 году в польском городе Краков супруги выпустили «Казахско-польский словарь», куда вошли 20 тысяч слов. В университете открыто отделение казахского языка. Сегодня Гуляйхан Актай – профессор, преподает в Познанском университете.

Необходимо отметить, что Познанский университет ежегодно принимает на учебу нескольких казахстанских выпускников, оплата производится за счет бюджета страны.