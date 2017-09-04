Пропавшего около поселка Коксарай местного жителя спасатели и водолазы ЮКО ищут второй месяц. Родственники 23-летнего местного жителя хоть и считают, что он скорее всего утонул в Сырдарье, но надежды найти парня не оставляют. Сотрудники водно-спасательного подразделения ДЧС ЮКО в третий раз вернулись к поискам.

Парень пропал 21 июля. Первые две попытки обнаружить утонувшего не увенчались успехом.

Арман Асибеков, начальник отдела ликвидации ЧС ДЧС ЮКО рассказывает: «Мы поиски проводили три раза: первый раз — это активные поиски в течении 10 дней сразу после того, как получили сообщение, второй раз — по заявлению родственников и в третий раз с 31-го по 2-е сентября. Увы, результата поиски не дали…».

За полтора месяца водные спасатели обследовали десятки километров поверхности реки и несколько километров дна. После отбытия водолазов поисками тела продолжают заниматься родственники погибшего, местные жители и сотрудники Отрарского РОВД.