Рост неравенства в РК давит на структуру потребительского спроса. Все больше расходуется на продукты питания, меньше — на покупку непродовольственных товаров. Разрыв в доходах самых бедных и самых богатых казахстанцев составляет 5,8 раза.

Неравенство в Казахстане увеличивается — совокупные доходы 10% самых обеспеченных граждан РК по итогам 2 квартала 2017 года в 5,8 раза превысили общую сумму доходов 10% наименее обеспеченного населения. Для сравнения, два года назад соотношение доходов самых богатых и самых бедных казахстанцев составляло 5,5.

Увеличение разрыва провоцирует более быстрый рост денежных доходов 10% наиболее обеспеченного населения по сравнению с первой «десяткой». Если во 2 квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы богатых граждан РК выросли на 15,8%, что доходы самых бедных казахстанцев — всего на 9,1%.

Замедление роста доходов наименее обеспеченного населения (по сравнению с темпом у более обеспеченных) наблюдается с конца 2016 года — в течение предыдущих двух лет скорость роста была одинаковой.

Увеличение разницы в доходах и давление инфляции формирует соответствующим образом потребительские привычки богатых и бедных казахстанцев.

Так, увеличивается доля продуктов питания в расходах 10% наименее обеспеченного населения — сейчас она уже составляет 54,7%. Тратить на еду и безалкогольные напитки больше 50% суммы всех расходов эта категория граждан начала с 2015 года на фоне резкого роста цен на основные потребтовары из-за девальвации тенге.

При этом 10% самых обеспеченных жителей в республике также стали больше тратить на еду, однако рост это был менее резким. На данный момент их траты на продукты питания и безалкогольные напитки занимают всего 35,7% общих расходов — за последние 5 лет только в 1 квартале текущего года эта доля превысила 40%.

статистика предоставлена finprom.kz