Шымкент стал вторым городом по темпам макроэкономического роста

Об этом на пресс-конференции в Центральной службе коммуникаций при Президенте РК сообщил аким города Габит Сыздыкбеков.

По макроэкономическим показателям за первые 10 месяцев этого года рост экономики Шымкента составил 14,8%, что позволило городу войти в число лидеров по стране. В частности, с показателем 114,8% Шымкент занял второе место после Астаны (119,7%).

«В том числе объём торговли вырос на 24,6%, связи – на 18,3%, промышленной продукции – на 14,7%, строительных работ – на 7%, объём инвестиций – на 4,7%, при этом введено в эксплуатацию 982 тыс. квадратных метров жилья. Основной задачей для развития экономики мегаполиса является развитие обрабатывающей промышленности, которая выступает драйвером роста«, – отметил Габит Сыздыкбеков.

На сегодняшний день объём продукции, произведённой в обрабатывающей промышленности, увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За последние 3 года в промышленной сфере реализовано 40 проектов стоимостью 150 млрд тенге, создано более 2,5 тыс. рабочих мест.