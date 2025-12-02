В Казахстане резко снизился прожиточный минимум

Прожиточный минимум в ноябре этого года составил около 56 500 тенге. Но показатели между регионами существенно варьируются.

Прожиточный минимум отражает минимальный набор товаров и услуг, необходимый для физического выживания. Основу составляет потребительская корзина, где ключевая доля приходится на продукты питания. Эксперты говорят, она формируется по ряду параметров, от энергетической ценности до сезонной доступности. Поэтому изменения её состава напрямую влияют на величину прожиточного минимума.

«Мы имеем дело с корректировкой этой потребительской корзины. В связи с этим, поскольку в составе выкинули определенные товары, например, арбузы, огурцы, помидоры, виноград, в связи с окончанием сезона этих фруктов и овощей, их вычеркнули просто из состава потребительской корзины. Поэтому в данном случае мы имеем дело с корректировкой а не о реальном снижении. Это во-первых. Во-вторых, мы не говорим об удешевлении потребительской корзины«, — говорит Арман Бейсембаев, финансовый советник.

Кроме корректировок корзины, на показатель влияет и общая экономическая политика страны. Сейчас перед госорганами стоит задача по сокращению расходов, включая социальный блок, что также отражается на расчётах минимальных нормативов.

«Госрасходы сократятся примерно на треть или на 7% ВВП с 22% до 15% ВВП, то есть это очень большое и резкое сокращение, причем в основном за счет социальной сферы. Задача вот такая – технически как ее выполнить? Можно поиграть с составом, с корзиной потребительской, потому что мы видим, что инфляция набирает обороты, на этом фоне снижать только за счет структуры», — говорит Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП».

Эксперты говорят, реальная покупательная способность населения зависит не столько от формальных показателей, сколько от стабильности цен и доступности товаров. Поэтому главная задача сегодня, удержать инфляцию под контролем и обеспечить, чтобы минимальные стандарты действительно соответствовали реальным потребностям людей.