Самый яркий день города — в Шымкенте! (фоторепортаж)

Самый яркий день города — в Шымкенте! Только в Шымкенте День города — это неделя праздничных мероприятий, и только в Шымкенте к финальному дню заготовлено все самое лучшее. И только Шымкент не устает праздновать…

Сегодня горожане задавали единственный вопрос: «Как уже всё? Последний день?!!»

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Тематический парад устроили полторы тысячи шымкентцев на площади Аль-Фараби. Студенты и школьники, учащиеся художественных школ, творческие коллективы и молодые спортсмены. Зрителями красочного парада стали горожане и руководство Шымкента и области.

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Тем временем на ипподроме были устроены скачки. В соревнованиях приняли участие молодые наездники из всех районов ЮКО. В итоге Гран-при — автомобиль «Нива», достался Женису Смаилу, Жасулан Турганбаев занял второе место и получил 450 тысяч тенге, на третьем месте с призом в 300 тысяч тенге Алик Нурмаханбетов.

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Удивительный рекорд решил поставить Шымкент в кулинарии. И поставил, даже побил предыдущий рекорд алматинцев. В Шымкенте приготовили более 1000 килограммов баурсаков. Сделано это было одновременно. На празднике удалось угостить порядка 30 тысяч человек.

И это еще не всё! С минуты на минуту в парке Наурыз начнется главный концерт Дня города. В программе концерта заявлена целая плеяда здезд казахстанской эстрады — выходцев из Шымкента, которые не упустили возможность поздравить родной город с праздником. Завершит праздничную неделю грандиозный салют!