В Шымкенте установлен абсолютный рекорд по приготовлению бауырсаков

В Шымкенте установили абсолютный рекорд по приготовлению бауырсаков. 30 сентября 2017 года в честь Дня города в Шымкенте зафиксировали новый рекорд книги рекордов Казахстана «КИнЭС – 2017» (казахстанский аналог книги рекордов Гиннеса).

На площади Наурыз городские кулинары приготовили 1136 кг бауырсаков. Сертификат, подтверждающий, что рекорд не просто состоялся, но и зафиксирован специальной комиссией, рекордсменам вручил глава Шымкента Габидулла Абдрахимов.

Напомним, предыдущий рекорд принадлежит городу Алматы, где было приготовлено 856 кг бауырсаков.

Бауырсаки готовили 20 лучших поваров нашего города. Для приготовления рекордного числа баурсаков понадобилось 750 кг муки, 400 литров масла, 60 кг сахара и 150 литров молока. Все готовили в 10 казанах. Вес фиксировали специальными весами.

Когда цифра достигла 990 килограмм, в присутствии акима области и градоначальника импровизированную чащу засыпали остальное приготовленное национальное лакомство.

«Наши баурсаки самые сочные, мощные и вкусные. Все жители Шымкента и гости города должны попробовать,» — сказал аким города Шымкент Габидулла Абдирахимов

После дегустации первых лиц области, баурсаки раздали всем посетившим мероприятие, десятки тысяч человек получили пакеты с баурсаками. По информации пресс-службы акима Шымкента, мероприятие посетили более 30 000 человек.

Шуддин Саидов