Сильный ветер и заморозки ожидаются в ЮКО. Штормовое предупреждение для южноказахстанцев распространила оперативная служба ДЧС ЮКО.

«Сутки 26 сентября местами по Южно-Казахстанской области ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. Ночью 26 сентября в северных районах области на поверхности почвы ожидается заморозки 2 градуса», — говорится в официальном сообщении.

В Шымкенте 26 сентября днем ожидается ясная погода с температурой воздуха + 23 градуса. Уже к вечеру синоптики не исключают понижение температуры до 18 градусов выше ноля и кратковременный дождь.