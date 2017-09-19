Спецоперация в Шымкенте: на перекрестке «Гарант» полиция задержала и увезла всех торговцев сотками

Спецоперация в Шымкенте: на перекрестке «Гарант» полиция задержала и увезла всех торговцев сотовыми телефонами. Полицейские и бойцы спецназа неожиданно перекрыли дороги и тротуары в районе пересечения проспекта Тауке хана и улицы Байтурсынова.

Все мужчины были задержаны. Никаких комментариев по этому поводу у официальных лиц пока получить не удалось.

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Перекресток «Гарант» известен шымкентцам и гостям города стихийной торговлей мобильными телефонами. Мало того, что там реализуются подержанные сотки, на этом «пятачке» можно найти так же украденный телефон — все гаджеты «стекаются» на «Гарант».

Городской акимат и Местная полицейская служба Шымкента не единожды очищали перекресток от торговцев, но через несколько дней они возвращались. Если полицейские несли дежурство, то продавцы собирались за углом по проспекту Тауке хана, ближе к «Меге».

Подавляющее большинство торговцев сотками составляют молодые мужчины с нетрадиционной для казахстанцев внешностью — у всех у них бороды и короткие штаны.