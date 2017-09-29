Спецоперация в Шымкенте: студенты ждали «взрыва и крови»

В редакцию go13.kz прислали видеоролик, где шымкентские студенты наблюдают из окна университета за спецоперацией, проведенной ДВД и КНБ ЮКО в районе магазина «Гарант».

Напомним, 19 сентября шымкенские силовики провели спецоперацию по пресечению деятельности преступной группировки, состоящей из сторонников деструктивных религиозных течений, занимавшихся торговлей сотовыми телефонами в районе «Гаранта».

Полицейские и бойцы спецназа неожиданно перекрыли дороги и тротуары в районе магазина «Гарант».

За происходящим наблюдают и снимают на телефон студенты. Запись, судя по всему, была сделана из окна корпуса ЮКГУ, расположенного на углу проспекта Тауке-Хана и улицы Байтурсынова.

В ролике молодые люди непрестанно матерятся и выражают желание увидеть как можно более страшное развитие сюжета.

«Ща прикинь как все взрывается, я в шоке буду, в этот же день бухать буду…

…по любому взорвется, я сюда ради взрыва пришел», – комментирует происходящее один из парней.

«Где трупы? Где кровь? Где бомбы?», – вопрошают студенты.

Возможность стать свидетелями кровавых событий заводит молодежь, они в ожидании самого худшего развития событий.

Ролик уже активно распространяется в социальных сетях, где люди выражают резко отрицательное отношение к подобному поведению молодых людей.