Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев санкционировал вторую фазу гуманитарной спецоперации по возвращению казахстанских граждан из Сирии. Ее основная миссия – эвакуация женщин и детей, в первую очередь нуждающихся в медицинской помощи.

Данная спецоперация была инициирована в прошлом году Первым Президентом, Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. В январе 2019 года была проведена первая ее фаза, в результате которой из Сирии были эвакуированы несколько десятков женщин и детей. По итогам январской спецоперации Елбасы отметил, что процесс по возвращению наших сограждан будет продолжен.

7-го и 9-го была реализована вторая фаза спецоперации. Операция получила кодовое название «Жусан-2». В ее рамках из Сирии вывезен 231 соотечественник. Среди них 156 детей, большинство из которых в возрасте до 5 лет, а 18 являются сиротами. Сейчас эвакуированные из Сирии женщины и дети размещены в реабилитационном центре, где с ними работают психологи, теологи, врачи. Им будет оказана вся необходимая помощь.

На данный момент в Сирии, в разных лагерях для беженцев и перемещенных лиц, находятся несколько десятков тысяч граждан из более чем 50-ти стран. Эвакуационные работы проводятся многими государствами, в частности Российской Федерацией. Странами Европейского Союза. Однако в таком масштабе эвакуация из Сирии была осуществлена только Казахстаном.

Учитывая, что из зоны боевых действий эвакуируются в первую очередь женщины, дети и сироты, это еще один пример ответственного отношения государства к своим гражданам, в каких бы сложных жизненных обстоятельствах они не оказались. Возвратившиеся соотечественники получили возможность начать новую жизнь.

Как отметил Президент, государство не бросит своих граждан на произвол судьбы. Соответственно, работа по возвращению соотечественников из Сирии будет продолжена.