Спецоперация по ликвидации ОПГ вымогателей прошла в Казыгуртском районе.

В областной департамент полиции с заявлением обратился житель Казыгуртского района.

Сельчанин сообщил, что трое мужчин, угрожая ему расправой, требуют у него около 4 миллионов тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст.194 “Вымогательство”.

Учитывая тяжесть преступления, в департаменте полиции и в ДКНБ области сразу же создали совместную группу из числа опытных сотрудников оперативных подразделений. Были проведены все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установили лиц, причастных к данному преступлению.

Все они члены ОПГ. В результате успешно проведенных совместных оперативных мероприятий по месту жительства задержали 9 человек, они жители Казыгуртского, Келесского и Сарыгашского районов. Из числа подозреваемых 4 являются членами организованных преступных группировок. Трое из подозреваемых ранее судимые за хулиганство, похищение человека и вербовку лиц в целях организации террористической деятельности.

Расследованием занимается следственное управление ДП Туркестанской области. 4 лиц арестованы судом, 5 находятся под подпиской о невыезде. У оного из подозреваемых при обыске в доме оперативники обнаружили обрез охотничьего ружья с повреждением номерного знака и металлический кастет. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и проверить причастность это преступной группы к другим преступлениям.