ТК «Отырар TV» стал единственным в ЮКО телеканалом, получившим награды EXPO-2017. На торжественной церемонии закрытия международной выставки «Энергия будущего» представители нашего телеканала получили медали EXPO-2017, памятные знаки и благодарственное письмо от Ахметжана Есимова, председателя правления акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО — 2017» на имя Валентины Куликовой.

В благодарственном письме Есимов благодарит телеканал и его руководителя за оказанную информационную поддержку выставки в регионе, за качественные сюжеты, которые увидели все южноказахстанцы.

«Три месяца Экспо пролетели как одно мгновение, — отметила награждение Валентина Куприяновна, директор медиахолдинга «Отырар». — За это время наши съемочные группы ездили в Астану семь раз. Мы снимали молодежь, иностранных гостей, нашу область, которая устраивала в столице дни культуры… Конечно, есть гордость за то, что нас отметили! Мы — единственный телеканал в области, который снял все значимые события на этом мероприятии!»

Помимо ТК «Отырар TV» наградами выставки были удостоены еще три телеканала из Алматы, Караганды и Астаны.