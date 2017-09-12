ТК «Отырар TV» стал единственным в ЮКО телеканалом, получившим награды EXPO-2017

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Награды ТК

ТК «Отырар TV» стал единственным в ЮКО телеканалом, получившим награды EXPO-2017. На торжественной церемонии закрытия международной выставки «Энергия будущего» представители нашего телеканала получили медали EXPO-2017, памятные знаки и благодарственное письмо от Ахметжана Есимова, председателя правления акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО — 2017» на имя Валентины Куликовой.

В благодарственном письме Есимов благодарит телеканал и его руководителя за оказанную информационную поддержку выставки в регионе, за качественные сюжеты, которые увидели все южноказахстанцы.

«Три месяца Экспо пролетели как одно мгновение, — отметила награждение Валентина Куприяновна, директор медиахолдинга «Отырар». — За это время наши съемочные группы ездили в Астану семь раз. Мы снимали молодежь, иностранных гостей, нашу область, которая устраивала в столице дни культуры… Конечно, есть гордость за то, что нас отметили! Мы — единственный телеканал в области, который снял все значимые события на этом мероприятии!»

Помимо ТК «Отырар TV» наградами выставки были удостоены еще три телеканала из Алматы, Караганды и Астаны.

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3 Комментариев Включено "ТК «Отырар TV» стал единственным в ЮКО телеканалом, получившим награды EXPO-2017"

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Светлана Тягунова

Достойная награда-вы лучшие!Успехов в дальнейшем!

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3 часов 43 минут назад
Нурлан Кадыркулов

Поздравляем!

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 33 минут назад
Татьяна

Вы достойны этой награды,вы его заслужили! Здоровья вам и творческих успехов!

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 25 минут назад
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