«Тобол» и «Ордабасы» разошлись миром

Уважаемые болельщики и любители футбола. Представляем вашему вниманию репортаж с матча 27 тура Чемпионата РК между «Тоболом» и шымкентским «Ордабасы».

Матч начался с небольшого прессинга хозяева поля, Жумаскалиев подал опасный угловой, но Диакате спокойно выбил мяч из пределов штрафной. Угловой заработали гости но ничего опасного создать не сумел. Бочаров издали решился на дальний удар, мяч прошёл выше ворот. Опасного пробил Жулпа, но Смаков заблокировал мяч, угловой. Ллуллаку прошёл по флангу и сделал точную передачу Щеткину, удар которого голкипер отбил мяч. Жумаскалиев со штрафного пробил прямо под перекладину, но Нурмухаметов сумел вытащить мяч. После розыгрыша углового Нусербаев точно пробил в нижний угол ворот, но Непогодов, сумел зафиксировать мяч. После зятажной атаки Мухутдинов, с линии 11 метровой отметки , запульнул мяч высоко выше перекладины. После подачи с фланга Бочаровым, Петрак скинул мяч ближе к воротам, где Ерланов с двух метров попал во вратаря. Жалмукан обыграв защитника пробил, но попал в Диакате. Жумаскалиев вновь издали точно пробил, Нуриухаметов вытащил мяч из под перекладины.

Второй тайм начался С подачи подачи в штрафную, ошибся на выходе Нурмухаметов, и мяч угодил в перекладину. Петрак издали, мяч прошёл рядом со штангой. Нусербаев пробил по воротам, но голкипер хозяев поля сумел зафиксировать мяч. Ковальчук с разворота пробил по воротам вратарь на месте. После розыгрыша штрафного, Петрак пробил головой выше ворот. Замена вместо Петрака вышел Тунгышбаев. Щеткин сильно пробил по воротам, Нурмухаметов, в прыжке перевёл мяч на угловой. Ошибся в центре поля Ковальчук и Щеткин вырывался на оперативный простор, но голкипер южан головой выбил мяч за пределы штрафной. За вторую жёлтую карточку удалили с поля Жулпу. После подачи с углового Диакате пробил рядом со штангой. В итоге боевая ничья 0:0.

КПЛ-2017. 27 ТУР. ОБЗОР МАТЧА ТОБОЛ — ОРДАБАСЫ 0:0

Алексей Петрушин: «Я думаю ничья закономерный результат».

Главный тренер «Ордабасы» прокомментировал матч 27 тура Премьер-лиги «Тобол» — «Ордабасы» 0:0: «Мы очень серьезно готовились к этой игре, последние матчи показали, что наш главный конкурент за третье место, так можно делить шкуру не убитого медведя. Нашим главным соперником был «Тобол», а не «Иртыш»в свете последних матчей, это наш основной конкурент за третье место. Хотя пишут, что бороться за четвертое место в лиги Европы, хотя команда всегда стремится на более высокое место. Сегодня конечно 0:0, и нам в каких-то момента повезло, и хозяевам повезло. Я думаю ничья закономерный результат. Я своей командой доволен, учитывая у нас есть ряд определенных проблемы, и составом и состоянием ребят».

Роберт Евдокимов: «Сами остро атаковали, у нас было два убойных стопроцентных момента».

Главный тренер «Тобола» прокомментировал матч 27 тура Премьер-лиги «Тобол» — «Ордабасы» 0:0: «Можно сказать закономерная ничья, команду соперников мы просматривали, они показатель свой уровень, свой класс, но их мастерство это их определенный уровень. Мне кажется мы справились этой игрой, правильно сыграли в защите, заставили контролировать мяч, без угроз нашим воротам. И сами остро атаковали, у нас было два убойных стопроцентных момента. Мне нравится команда соперника и не зря она идет на третьем месте».

Рамиль Нурмухаметов: «Матч я думаю понравился зрителям».

Голкипер «Ордабасы» прокомментировал матч 27 тура Премьер-лиги «Тобол» — «Ордабасы» 0:0: «Боевой получился матч, могли сегодня забить как одна , так и другая команда, интересный матч который я думаю понравился зрителям. Жаль мы не смогли воплотить в голы наши прекрасные возможности для взятия ворот, но соперника были шансы отличиться. Я думаю в гостях с такой командой ничья хороший результат».

Рохер Каньяс: «Я думаю ничейный результат справедлив».

Полузащитник «Ордабасы» прокомментировал матч 27 тура Премьер-лиги «Тобол» — «Ордабасы» 0:0: «Хороший матч, с большими возможностями для взятия ворот, была быстрая энергичная игра, моменты имели обе команды, но реализовать свои шансы не сумели. С нами играла хорошо обученная команда, которая быстро переходила из игры в защите в атаку. Жаль мы не смогли реализовать свои голевые моменты. А так я думаю ничейный результат справедлив».

Ихсан Кадыров