Тонкости перехода к латинскому алфавиту обсудили студенты ЮКПУ

Перевод казахского языка на латинский алфавит сейчас наиболее актуальный вопрос. Он обсуждается не только представителями власти и языковыми экспертами, но и среди молодежи. Молодые люди собрали круглый стол на тему «Переход к латинскому алфавиту — путь к духовному возрождению».

Заседание круглого стола прошло в стенах Южно-Казахстанского педагогического университета. В нем приняли участие руководство университета, преподаватели и студенты. Собрание открыл ректор университета Мурат Жаркынбеков. Он подчеркнул важность этой темы и рассказал о преимуществах перехода на латинский алфавит.

«Нам необходимо улучшить то, что мы имеем и нацелить это на улучшение жизни наших граждан. Эту реформу я считаю важным шагом в этом деле», — сказал ректор ЮКГУ Мурат Жаркынбеков.

После, студенты второго курса показали специально снятый видеоклип «Прошлое, настоящее и будущее казахского языка». Суть этого небольшого фильма в том, что принимая латинскую письменность, казахский язык оказывается на пороге больших перспектив.

В обсуждении также принял участие руководитель Молодежного ресурсного центра Береке Дуйсебеков. По его словам, у молодежи переход на латиницу не вызовет никаких трудностей, потому что латинский алфавит так или иначе присутствует в нашей сегодняшней жизни. Руководитель молодежного центра также отметил положительные стороны реформы.

«Когда речь заходит о подрастающем поколении, мы заинтересованы в том, чтобы создать для них хорошие условия. В Америке и странах Европы латинский алфавит используется повсеместно. Мы тоже должны поднимать уровень нашей страны», — говорит руководитель Молодежного ресурсного центра г. Шымкент Береке Дуйсебеков.

На встрече с молодежью ректор университета похвалил молодых людей за инициативу провести круглый стол. Это свидетельствует о том, что молодежь стремится активно участвовать в жизни страны.

«Все собравшиеся студенты, т.е. наша молодежь поддерживает предстоящую реформу. Мы понимаем ее важность для развития языка и культуры и поэтому только «ЗА», — высказался студент ЮКГУ Рахат Аргынбай.

Переход к латинскому алфавиту — шаг к духовному возрождению. Собравшиеся привели массу доводов в пользу перехода казахского языка на латиницу и призвали общественность поддержать этот процесс.

Зарина Шарипова

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