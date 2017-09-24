Учебники из преисподней и рюмка водки за рулем. Записки возмущенного блогера

Алматинский блогер порассуждал о насущных проблемах казахстанцев, которых, собственно, в сентябре оказалось немало. Заметки раздраженного алматинца Тимура Исаханова опубликовал портал ia-centr.ru Несмотря на проживание блогера в Южной столице, проблемы местные почти не разнятся. А масштабные и вовсе идентичные.

В Алматы проблемы горожан делятся на две категории: местного происхождения и общереспубликанского. Местные – это пресловутый транспортный коллапс и ЖКХ с КСК (кооперативы собственников квартир), а республиканские – это девальвация тенге или новые правила временной регистрации. Всю последнюю неделю жители южной столицы негодуют по поводу новых школьных учебников. Другими словами, общереспубликанский негатив в повестке мегаполиса временно взял верх.

Учебники из преисподней

Министерство образования, по меткому замечанию одного из пользователей ФБ, это «посольство ада на земле». С данным объективным фактом вроде бы смирились, но поскольку противостояние злу в природе человека, то нет-нет система образования подвергается критике.

Последняя волна злобных претензий в адрес МОН (министерство образования и науки) с одной стороны сезонная (1-ое сентября только-только отзвенело), а с другой экстраординарная.

Дело в том, что очередная «сто-пицотая» реформа образования в новом учебном году начала реализовываться непосредственно в школах.

А поскольку она сырая, глупая и вредная одновременно, то просто не могла не столкнуться с сопротивлением со стороны родителей учеников. Министерство образования, со своей стороны, погнало ответную информационную волну, обвиняя родителей в косности и замшелости, неспособности воспринимать новое и передовое.

В общем, «реформаторы» не ведают страха.

На гребне противостояния оказался учебник русского языка для 7-го класса под авторством Зинаиды Какбаевны Сабитовой. Если убрать фоновые шумы, то суть возмущения школьно-родительской общественности в том, что учебник для русскоязычных школьников составлен так, будто русский язык для них является иностранным. Методически язык преподается как родной, неродной и иностранный. Учебник Сабитовой по русскому языку сделан по американо-финским лекалам как иностранный.

Будь такое по английскому, испанскому или китайскому языку – вряд ли возмущение родителей школьников набрало хотя бы десятую часть наблюдаемого размаха. Но именно фундаментальная нестыковка не дает общественности успокоиться – ведь уроки идут и вред приносят.

Официальные защитники нового учебника русского языка для 7-го класса не указывают на его принципиальное несоответствие образовательному процессу. Вместо этого мы слышим знакомые песни про новизну, передовые методики, веяния времени, современные тренды.

Если подняться над Алматы и взглянуть на проблему более глобально, то картина вырисовывается следующая. Системы образования России и Казахстана двигались в одном направлении и пусть казахстанская объективно отставала от российской, но они были совместимы. Вот и 43 тысячи абитуриентов из Казахстана, поступившие в российские вузы этим летом – яркая тому иллюстрация.

Последняя реформа вводится поэтапно и в текущем учебном году охватывает 1,2,5 и 7-ой классы. То есть современные семиклассники в массовом количестве гарантированно не смогут поступить в российские вузы по окончании 11-го класса общеобразовательной школы Казахстана. Именно в силу того, что образовательные системы Республики Казахстан и Российской Федерации вдруг пошли разными курсами.

Система высшего образования в Казахстане находится в сложном положении. Конкурентоспособными остались единицы университетов, которые в большую и целостную систему никак не складываются. Поэтому российское окно для высшего образования казахстанцев распахнуто давно и им активно пользуются. В данной связи перспективы лишиться потенциальной возможности получать качественное образование в России крайне обеспокоили очень многих.

Чтобы понять степень возмущения учебниками новой волны, ее можно сравнить с дискурсом по латинизации казахского языка. Если убрать слово «морковка», которое по-казахски на латинице пишется одинаково с русским матерным словом, то латинизация является узкоказахским вопросом. Фактически латиница вынесла на повестку лишь две проблемы: как будем сплетничать? Как понтоваться? А вот учебник русского языка для 7-го класса – это уже экзистенциальная проблематика.

А кому плеснуть на дорожку?

Информационный накал битвы за учебники придавил весьма серьезные вещи, которые за школьными баталиями слабо отсвечивают. Например, с 9-го сентября вступили в действия новые правила дорожного движения, которые разрешают алкогольное опьянение до 0,5 промилле. То есть если раньше водитель считался нарушителем за выпитую вчера кружку кваса, то теперь можно выпить кружку пива и садиться за руль.

Эксперты столь кардинальный разворот в правилах дорожного движения связывают с деятельностью алкогольного лобби.

Пьянство за рулем – это нарушение, тянущее на длительное лишение водительских прав. Как результат, алкоголь стал одной из самых коррупционных сфер решения проблем между водителями и инспекторами дорожного движения. В Казахстане более четырех миллионов автовладельцев, поэтому вполне логично, что на все рабочие дни недели подавляющее большинство из них попадало в разряд «закодированных». Потом по эффекту домино упало потребление алкогольной продукции, а с 9-го сентября начался отыгрыш назад.

Рука алкогольного лобби видна в том, что при обсуждении в парламенте никто не поднял вопрос о промилле. Ведь и одного публичного выступления было бы вполне достаточно для возникновения бурных обсуждений хотя бы в социальных сетях. Фактически Казахстан находится на пороге новых скандалов, когда после пьяных аварий пойдет волна экспертиз, где нетрезвый, но богатый или влиятельный водитель предстанут «слегка навеселе».

Сопротивление родителей учеников учебникам из «гнезда безумия» (еще одно неофициальное название МОН) информационно придавило проблему повышения тарифов на услуги ЖКХ. В связи с вышеперечисленным, повышение цен на бензин АИ-92 (самый ходовой) на АЗС с 143-144-х тенге до 147-148 вообще прошло малозаметно.

Во-первых, рост реально оказался незначительным – 3-4 тенге за литр для казахстанских традиций вообще-то нехарактерно.

Во-вторых, информационные вбросы о приближающихся катаклизмах частые и навязчивые, из-за чего подорожание автомобильного топлива легло на психологически подготовленную почву.

Те люди, которые, имея патент индивидуальных предпринимателей, сделали отчисления в фонд Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), получили за свои деньги мудрость. Она заключается в том, что не стоит торопиться. Сроки введения ОСМС отодвинуты до 2020 года и всем есть время передохнуть.