Узбекистан девальвировал свою валюту на 92%. Одномоментно доллар в соседней стране стал стоит почти в два раза дороже — 8,1 тыс. сумов за один американский доллар. До девальвации курс доллара составлял 1 к 4210,35.

По сообщению uzdaily.uz, Центральный банк Узбекистана девальвировал национальную валюту – сум – сразу на 3889,65 сумов. Таким образом, девальвация составила 92,38%.

Такая резкая девальвация сума осуществляется впервые за много лет, пишет издание.

С начала текущего года (3231,48 сумов) доллар США по отношению к суму прибавил в 2,5 раза. В течение 2016 года курс доллара к суму повысился на 15%.

Регулятор также девальвировал официальный курс сума к евро на 4678,6 сумов с 4966,88 сумов до 9645,48 сумов за евро. Центральный банк Узбекистана девальвировал сум и по отношению других валют.

Центральный банк Узбекистана отметил, что ориентировочный равновесный уровень валютного курса в настоящее время составляет около 8-8,15 тыс. сумов за доллар США.

В связи с этим, Центральный банк установил курс сума к доллару США на уровне 8,1 тыс. сумов за 1 доллар США с 5 сентября 2017 года, сообщает регулятор.

Центральный банк продолжит устанавливать курсы валют каждый понедельник — как среднее значение курсов, зафиксированных на торгах валютной биржи на предыдущей неделе, и будет применяться для целей бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей на территории Республики Узбекистан, говорится в сообщении регулятора.

По данным Центрального банка, Узбекская республиканская валютная биржа будет ежедневно проводить межбанковские торговые сессии по покупке и продаже иностранной валюты, на которых валютный курс будет определяться на основе текущего соотношения спроса и предложения на иностранную валюту и публиковаться на веб-сайте валютной биржи.

Девальвация произошла после выхода указа Президента Узбекистана «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» от 2 сентября.

Указом установлено, что при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте используются исключительно рыночные механизмы.

Согласно документу, с 5 сентября граждане-резиденты Узбекистана смогут продавать в обменных пунктах инвалюту по рыночному курсу и приобретать ее на конверсионные карты для пользования за границей без ограничений.

Также с 5 сентября юридические лица Узбекистана смогут без ограничений приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям, включая импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера.

Официальный курс Нацбанка РК тенге к суму, установленный 4 сентября — 1 тенге — 8,07 сумов. В эти минуты на биржах курс узбекского сума к российскому рублю составляет: 1 рубль — 72,52 сума.