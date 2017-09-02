В больнице Шымкента скончался строитель, упавший с 8 этажа в микрорайоне «Нурсат». Он умер через три дня после происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ЧП случилось 26 августа в одном из строящихся домов в микрорайоне «Нурсат». По свидетельствам очевидцев, 29-летний мужчина споткнулся и выпал в окно 8 этажа во время выполнения монтажных работ.

Получивший различные травмы строитель был доставлен в больницу, где скончался через три дня, 29 августа, не приходя в сознание. Как сообщили врачи, его состояние было тяжелым, пациенту не помогло и подключение к аппарату искусственного дыхания.

Как стало известно, умерший был оралманом из Узбекистана.

«К нам поступило сообщение о смерти строителя. Сейчас выясняются обстоятельства, касающиеся его смерти. Возбуждено дело факту нарушения правил охраны труда, ведутся следственные действия. После завершения следствия сообщим дополнительно», — сказала руководитель пресс-службы областного департамента внутренних дел Салтанат Каракозова.

Областное управление трудовой инспекции пока не предоставило никакой информации.