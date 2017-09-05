В РК осенне-зимний охотничий сезон открылся 1 сентября

В пресс-центре Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан состоялся брифинг, посвященный началу осенне-зимнего охотничьего сезона, с участием заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Кайрата Устемирова, сообщает пресс-служба министерства.

На территории Республики Казахстан охота осуществляется в соответствии с Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

«Основной осенне-зимний охотничий сезон в республике открывается в первую субботу сентября 2017 года, и в зависимости от вида животных продолжается до 15 февраля 2018 года. Объектами охоты являются 34 вида млекопитающих и 59 видов птиц», — отметил К. Устемиров.

С сентября охота разрешается на марала, медведя, сибирского горного козла, сибирскую косулю, кабана, куропатку, рябчика и перелетную дичь (гусь, утка).

«Субъекты охотничьего хозяйства получают право на изъятие объектов животного мира в пределах квоты с момента получения разрешения на пользование животным миром, а другие физические и юридические лица — после получения путевки от субъектов охотничьего хозяйства или заключения договора с ними на охоту», — подчеркнул К. Устемиров.

Также в текущем году увеличены размеры возмещения вреда за нарушения природоохранного законодательства. К примеру, за незаконную добычу косули или кабана ущерб составит 250 МРП, за сайгака – 350 МРП, за утку 5 МРП.

Приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира от 24 ноября 2016 года №265 были установлены ограничения суточной нормы изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до 5 особей, кроме промысловой охоты.

В ходе брифинга К. Устемиров сообщил итоги запрета весенней охоты. По статье 382 КоАП РК «Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты» в 2017 году привлечены к административной ответственности 165 лиц, при этом, за аналогичный период 2016 года были привлечены 243 лица.

Кроме того, Комитетом рассматривается вопрос о регулировании численности волка и баклана.

По словам К. Устемирова, в 2012 году Всемирным фондом дикой природы (WWF-Россия), с привлечением научных специалистов Казахстана была начата конкретная работа по разработке Программы по реинтродукции тигра в Казахстане.

В этой связи, Республиканской бюджетной комиссией в августе 2017 года поддержано предложение Министерства сельского хозяйства о создании c 1 января 2018 года государственного природного резервата «Иле-Балхаш».