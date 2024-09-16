Об ограничениях в период охотничьего сезона предупреждают пограничники

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Военной прокуратурой Шымкентского гарнизона, в целях недопущения фактов незаконного охотничьего промысла на участках Государственной границы гражданами Республики Казахстан, проводится разъяснение действующего законодательства.

Согласно статье 12, а также пункту 4 статьи 25 Закона «О Государственной границе Республики Казахстан», ведение охоты в пограничной полосе с целью промысла запрещается. Режим Государственной границы действует на Государственной границе и в пограничной полосе, где оборудуется рубеж обозначения Государственной границы.

Указанное ограничение также действует в полосе местности от внешней границы пограничной полосы до линии инженерно-технических средств (спиральный барьер из колючей проволоки и другие ограждения) Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

В свою очередь, за нарушение вышеуказанных норм предусмотрена административная ответственность по статье 514 Кодекса «Об административных правонарушениях» в виде уплаты штрафа, конфискации имущества являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, а также ареста и выдворения за пределы Республики Казахстан.

Кроме того, соответствующая уголовная ответственность за умышленное незаконное пересечение Государственной границы предусмотрена в статье 392 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Принимая во внимание, что охотничий промысел, а также стрельба на участках Государственной границы может способствовать возникновению вооруженных конфликтных ситуаций с лицами, входящими в состав пограничного наряда или исполняющими иные обязанности по охране Государственной границы, гражданам в период охотничьего сезона необходимо строго соблюдать вышеуказанные нормы действующего законодательства.

Заместитель военного прокурора

Шымкентского гарнизона, майор юстиции

Е. Сыздыков