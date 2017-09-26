В Шымкенте дан старт Казахской романсиаде-2017. Уже 20 октября состоится Гала-концерт самого известного в регионе музыкального конкурса. И приятная новость для ценителей русских и казахских романсов — впервые за всю историю конкурса, для Гала-концерта предоставлен самый большой зрительный зал — концертный зал «Туркестан».

Сам конкурс пройдет 19 октября в Областном театре оперы и балета. Исполнители начнут свои выступления с 11:00. Вход свободный для всех желающих.

В этом году решать, кто лучший, будут:

Преображенская Галина Сергеевна — заслуженный деятель искусств России, заслуженная артистка России, автор идеи и организатор Международного конкурса «Романсиада», председатель жюри, Москва.

Абилов Шахимардан Кайдарович — заслуженный артист Республики Казахстан, профессор, Астана.

Енкебаева Береке — лауреат международных конкурсов, солистка Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, Алматы.

Раджабов Аваз Акбарович — народный артист Республики Узбекистан, Ташкент

Орузбаев Керим Кайбылдаевич — народный артист Кыргызской Республики, Бишкек.

Кирюхин Юрий Георгиевич — почетный член жюри, руководитель ОФ АРСК, Шымкент.

Ерлан Жандарбай — художественный руководитель театра оперы и балета ЮКО, Шымкент.

В Гала-концерте примут участие победители Международного конкурса «Московская романсиада»:

Ольга Нефедова — лауреат Международного конкурса «Романсиада» — Москва, Россия.

Эмиль Кадыров — лауреат Международного конкурса «Романсиада» — Баку, Азербайджан.

Энхбат Тувшинжаргал — лауреат Международного конкурса «Романсиада» — Улан-Удэ, Монголия.

Самандар Алимов — народный артист Узбекистана, солист ГАБТ им. Навои, Ташкент, Узбекистан.

Эмиль Сакавов — лауреат международных конкурсов, победитель Международного конкурса «Романсиада», Алматы, Казахстан.