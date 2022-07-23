Званые и желанные

Половина лета уже позади. Не успеем оглянуться, как «запахнет сентябрем», школой, домашними заданиями.

А у вас лето идет по плану? Успеваете позагорать, отдохнуть? Меню на столе тоже летнее — вареники с вишней, пироги с абрикосами-яблоками? Компоты варите кастрюлями и только по утрам, когда прохладно? Арбузы и дыни в новом сезоне уже попробовали?

Совсем недавно одной из главных примет лета было путешествие к морю, воде. Основательно отдохнув, мы возвращались на родину, где нас уже поджидали толпы родственников, нагрянувших погостить. А к кому-то приезжали робкие абитуриенты из числа родных, живущих в сельской местности.

Пандемия слегка укротила подобные набеги, принудила-таки всех нас к оседлому образу жизни. Визиты гостей стали крайне редкими. Мы даже успели здорово соскучиться по некоторым из них. Поэтому несказанно рады, когда кто-нибудь из них заезжает к нам в гости. А так хочется живого общения с сородичами, посиделок, разговоров «за жизнь», воспоминаний о детстве, юности, об ушедших родных…

Чем еще хороши такие встречи, так это тем, что можно «живьем» представить своим подросшим детям-внукам родных, объяснить наглядно, «кто кому Вася».

Для меня ориентиром, можно сказать, эталоном гостеприимства являются две мои ташкентские тетки. Их уже нет в живых. Но свет их безграничной доброты, жизненной мудрости до сих пор согревает мою душу.

Это они, сами того не ведая, научили меня, как надо с радушием принимать гостей. Чтобы гость чувствовал себя действительно как дома. Как сервировать и подавать блюда на стол, чем и как угощать. Чем занимать гостей в свободное время. Банька — так это вообще отдельный церемониал: с парной, вениками, квасом, масками, массажами…

Общение в их домах превращалось в праздник, разговоры текли далеко за полночь. Спать уходить не хотелось, хотя всех без исключения гостей ждала постель со свежим бельем. Ты понимал: тебе здесь рады, ты желанный гость.

Разумеется, мы ехали не с пустыми руками. Казахстанские продукты и сувениры — это гарантия качества для них. Приятно было слышать такую оценку.

Для чего я это пишу? Чтобы напомнить молодым о традициях гостеприимства. А вдруг кто-то из них об этом не знает?! Бывает же такое.

Разумеется, у каждого этноса есть свои особенности гостеприимства, но общая канва схожа… И даже не канва, если хотите, правила. Давайте их сформулируем.

Первое. Если вам сообщили, что к вам едут в гости, постарайтесь узнать, на какое время. И это не бесцеремонность и не бестактность. Это важная информация. Ведь вам и самим надо спланировать свое время и расходы, закупить продукты.

Второе. Желательно успеть сделать дома генеральную уборку. Гости, особенно женского пола, это обязательно оценят.

Третье. Продумайте количество спальных мест. Раскладной диван, кресло, возможно, раскладушка. Если есть необходимость, одолжите у друзей, скажем, ту же раскладушку или надувной матрац.

Четвертое. Ближе к дате приезда заготовьте полуфабрикаты. Например, налепите пельменей, вареников, накатайте и нарежьте лапшу. Пельмени и вареники — в морозильник, лапшу просто высушите. Подумайте о напитках, спасут положение замороженные вишня и слива. Хороши будут свежие яблоки и персики, виноград.

Пятое. Продумайте культурную программу. Благо сегодня в Шымкенте есть куда сводить гостей. Экскурсии по городу, подумайте и о поездке в Туркестан, Арыстанбаб.

Шестое. Если это близкая родня, стоит навестить могилы ушедших родственников, которых они знали.

Седьмое. Хотя бы раз сходите с гостями в ресторан или кафе. Заранее обговорите с ними кухню — казахскую, узбекскую, кавказскую, европейскую, дунганскую, китайскую и т. д. Какие блюда они хотят попробовать? Сегодня с этим проблем тоже нет. Выбор у нас просто огромный.

Восьмое. Шопинг. Наверняка в планы гостей входит приобретение чего-нибудь из одежды, обуви, посуды. Пляшите в зависимости от бюджета. Диапазон — от дешевого «Автонура» до крутого торгового центра.

Девятое. Фотографируйтесь как можно чаще. Гости приедут и уедут, а у вас останутся фото впечатления на память.

Десятое. Наслаждайтесь общением! Приготовьте гостям подарки. Конечно, по вашим возможностям.

Родня, друзья, приятели — это так ценно, так дорого. Они приехали к вам: «причините им добро». Сделайте этот визит максимально комфортным для них, незабываемым. Возможно, когда-нибудь они ответят вам тем же.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА