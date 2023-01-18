Сколько в конверте? Походы по гостям больно бьют по карману

Казахстанцы выкраивают последние деньги, чтобы посетить праздничные или траурные мероприятия родственников. При этом денег в «конверты» стали класть больше, потому как цены в кафе и ресторанах заметно выросли.

Айжан Ермеккызы собирается на день рождения. Женщина уверена, лучший подарок деньги. На них именинник может купить себе что пожелает. Вот только эта статья расходов стала ощутимо бить по семейному бюджету. Траты на дни рождения, тои или поминки в последний год заметно выросли, говорит Айжан. По ее словам, за неполный январь она уже потратила почти 100 тысяч тенге только на походы по гостям.

«Год назад если из семьи один человек шел на праздник, то я относила 10-12 тысяч, то сейчас с такой суммой в ресторан не пойдешь. Не окупает это даже твой расход. Приходится 15-20 тысяч, это на одного, если мы с мужем идем или я захвачу одного ребенка, то это уже 30-35″, — говорит Айжан Ермеккызы, жительница Шымкента.

Сумма неподъемная, говорят казахстанцы. И признаются, на тои стали ходить меньше. Теперь выбирают куда пойти, а где лучше сэкономить семейный бюджет и потратить деньги на коммуналку, продукты или детей.

«5-10 тысяч сейчас уже не подаришь, это совсем мало, обычно тысяч 15-20 приходится дарить. Поэтому я сейчас чаще всего хожу к близким родственникам и друзьям, лучше я им хорошую сумму подарю, остальные праздники пропускаю», — говорит жительница Шымкента.

«У нас намечается 50-летие нашей родственницы и мы дома пообщались и решили отправить деньги. На торжества уже многие не ходят»,- говорит жительница города.

Рестораторы отмечают, несмотря на дороговизну подарков, люди идут на дни рождения и свадьбы. В декабре в этом ресторане за вечер принимали около 150 человек. Сейчас наступило небольшое затишье. При этом по словам рестораторов, банкеты стали дороже. Если год назад, средний чек на человека составлял 8-9 тысяч, то уже сейчас не меньше 12.

«В этом году в связи с ростом инфляции и ростом закупочных цен, цены повысились, до 10-12 тысяч, незначительное поднятие, но все таки цены на мясо поднялись, на овощи фрукты, но я считаю до конца года ближе к теплому периоду цены снизятся», — говорит Анна Калачева, менеджер ресторана.

Если же цены продолжат расти, позволить себе сходить на дни рождения или поминки сможет не каждый казахстанец. И провести или посетить той станет недоступной роскошью, позволить себе которую сможет лишь житель с доходом выше среднего.