Праздничные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику великого композитора, а продолжились фестивалем «В объятиях счастья». На сцене прозвучали его лучшие произведения в исполнении известных артистов и творческих коллективов.

В день рождения короля казахского вальса Шамши Калдаякова его памятник утопал в цветах. Актёры, музыканты, режиссёры и все поклонники творчества великого композитора возлагали цветы, отдавая дань памяти выдающемуся казахстанцу.

«Мы все слушаем и поём песни Шамши Калдаякова. Он оставил после себя бессмертное наследие, мы называем его королём вальса. Пусть имя Шамши будет вечным, а его песни звучат все чаще», — сказал режиссёр киностудии «САК» Батырхан Дауренбеков.

День рождения Шамши продолжился фестивалем «В объятиях счастья». На сцене звучали самые яркие произведения композитора: «Ана туралы жыр», «Терискей», «Өмір-өзен» и другие. Проникновенные песни вновь ожили в исполнении популярных артистов страны.

Игорь Вербицкий, директор русского драматического театра г. Шымкента: «Его песни звучали звучат и будут звучать не только в народе, но и на эстраде, не только в Казахстан, но и за рубежом, потому что его произведения — они вечные, и одна другой любимее, одна другой народнее. Я разговаривал имел счастье беседовать с ним».

Произведение Шамши Калдаякова «Менің Қазақстаным» впоследствии стало государственным гимном Казахстана, что само по себе символизирует его вклад в национальную идентичность. Композитор сумел соединить мелодику народных традиций с европейской гармонией, сделав казахскую песню современной и понятной для разных поколений. Его песни стали народными гимнами любви, дружбы, патриотизма и надежды, которые и сегодня звучат на праздниках, в театрах, на радио и в сердцах людей.

За свою творческую жизнь Шамши Калдаяков написал больше 300 произведений, многие из которых стали золотым фондом национальной музыки.

Молдир Ондасынова, заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивов г.Шымкента: «Главная задача подобных мероприятий – донести духовное наследие нашего великого предка до подрастающего поколения, передать его молодёжи – будущему нашей страны, чтобы его песни не переставали звучать».

В гала-концерте приняли участие талантливые актёры шымкентских театров. На сцене также выступили артисты концертной организации «Шымкент концерт» и прославленные ансамбли «Казына» и «Яссы». Шымкентцы смогли насладиться бессмертными произведениями Шамши Калдаякова.