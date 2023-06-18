В Шымкенте создали комиссия по проверке инцидента с животными

В Шымкенте создана специальная комиссия по проверке инцидента с бродячими животными.
Информация касательно видеоролика с пункта временного содержания отловленных животных, расположенного ж/м Бадам Енбекшинский район (частная территория, находящаяся в аренде у ветеринарной службы).
По данному факту по поручению акима города для объективной и правовой оценки создана специальная комиссия с участием представителей соответствующих органов.
В ходе осмотра выявлены ряд нарушений:
контактирование больных особей со здоровыми,
несвоевременный вывоз и утилизация биоматериалов животных.
В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия.
Ситуация на контроле комиссии.