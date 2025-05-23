Приют для животных в Шымкенте стал режимным объектом

Территория под охраной, посторонним вход воспрещён. Центр временного содержания бездомных животных в Шымкенте теперь официально стал режимным объектом.

Здесь находятся препараты от опаснейших инфекций и химические средства — нарушение правил может стоить здоровья. Для волонтёров и зоозащитников, как и для других посторонних, предусмотрена процедура получения специального разрешения.

Ерлан Абенов, руководитель отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии: «В центре хранятся препараты от десяти особо опасных заболеваний и дезсредства. Они могут быть вредны для человека. Поэтому на объект допускаются только уполномоченные лица — по строгому регламенту и не в период санитарной обработки».

Пока доступ ограничен — внутри кипит работа. Ежедневно сюда поступает около 30 заявок на отлов бездомных животных. По городу курсируют 5–6 мобильных бригад. Только с начала года отловлено более 16 тысяч собак и кошек. Все — привиты, осмотрены, часть уже возвращена на улицы.

Ерсин Ахмет, представитель временного центра: «Кормим дважды в день, вода в доступе постоянно. Проводим регулярную дезинфекцию и механическую очистку. Условия соответствуют стандартам».

Через три дня после поступления здоровым животным проводят стерилизацию, чипируют и возвращают в привычную среду. Агрессивные особи остаются под наблюдением. Женским особям требуется до 4 дней на восстановление, самцам — неделя.

«Проект стартовал в 2023 году, но тогда не было подрядчика. Поэтому часть процедур была приостановлена. В этом году возобновим работу — с июня», — говорит представитель временного центра для животных.

На отлов и содержание бездомных животных из бюджета Шымкента выделено 200 миллионов тенге. Почти половина — на сами отловы, остальное — на питание, уход и ветеринарию. Планка высокая: до конца года планируют отловить до 36 тысяч животных.