Что происходит с собаками и кошками в шымкентском отлове

Это решили выяснить журналисты OTYRAR после жалоб неравнодушных горожан на питомник временного содержания.

Общественники утверждают, в изоляторе собаки и кошки содержатся в нечеловеческих условиях. Нашей съемочной группе удалось попасть в питомник.

За этими воротами — десятки бездомных животных, большинство из которых, если их не заберут хозяева, усыпят. Это — питомник временного содержания кошек и собак. Сюда доставляют животных из отлова. Зайти сразу в питомник нашей съемочной группе не удаётся. Руководства в рабочее время на месте не оказалось.

Увидеть как содержат животных удается только через полтора часа. В этих небольших клетках содержат бездомных собак и кошек. В некоторых из них по две собаки. Представители питомника говорят, мол, животные ломают клетки, ремонтировать их не всегда успевают, вот и приходится собакам тесниться. Запах в питомнике стоит такой, что глаза слезятся. Хотя сотрудники уверяют, регулярно моют клетки и территорию с хлоркой.

А это мешки с кормом для четвероногих животных. Представители питомника говорят: собак и кошек кормят три раза в день. Правда, с кормом для кошек оказалась напряженка.

«На отлов и сжигание в год выделяют 131 миллион тенге. На еду, шприцы, ружья, хлор и остальные расходы. На одну собаку выделяют 1340 тенге, в эту сумму входит еда, три дня содержания, 1400 тенге выделяют на сжигание собак. Собак по весу, в день три раза кормим, большим собакам мы выдаем 400 граммов еды. Сейчас у нас нет кошачьего корма, в ближайшее время мы его завезем. К нам поступают вызовы от жителей, мы выезжаем, отлавливаем собак. Вышел новый закон, по нему бригады и будут действовать. В день около 40-50 вызовов поступает«, — говорит Жалгасбек Мергенбаев заместитель директора ГКП на ПХВ «Ветеринарная служба».

Не оказалось в мисках четвероногих и воды. Заполнять их стали после приезда съемочной группы. Некоторые собаки с видимой жаждой накинулись на воду.

«Сейчас вот здесь у нас есть около 260 собак и кошек», — говорит Жалгасбек Мергенбаев, заместитель директора ГКП на ПХВ «Ветеринарная служба».

Бездомных животных, по словам представителя питомника, ловят по обращениям местных жителей. Их должны обездвижить транквилизатором и доставить в питомник. Здесь они содержатся в течение трех дней, затем собак и кошек усыпляют. После некоторых сжигают, остальных утилизируют в ямах Беккари.

А между тем, в Казахстане разработали закон о защите животных. Он предусматривает стерилизацию и вакцинацию. После животных должны отпускать, и только в исключительных случаях — усыплять.

«Статья 25. Животные напавшие на человека, представляющие угрозу для жизни человека, сбившиеся в стаи, не менее из 3 особей, больные неизлечимыми болезнями, подлежат гуманному умерщвлению медикаментозным путем», — говорит Евгений Яворский, адвокат.

Почему к агрессивным или неизлечимо больным животным отнесли котят и щенят, которые также содержатся в питомнике — неизвестно. По словам волонтеров, система уничтожения бездомных животных не работает. Это доказала многолетняя практика. Чем больше животных отлавливают и уничтожают, тем больше их становится на улицах города.

«Популяция она не сокращается, биологи доказали что чем больше истребление, тем больше рождаемость, на примере мышей, обезьян. Даже если проследить историю человечества, если истребляли народ, рождаемость повышалась. Единственный выход стерилизация домашних, бездомных, отпуск в среду, которые не агрессивные«, — говорит Эмилия Ускенова, волонтер приюта «Вторая жизнь».

По новому законодательству, животных должны ловить сетью, но пока их не купили. А еще в городе должны построить приют, где животных будут стерилизовать, вакцинировать, чипировать, находить хозяев или отпускать на улицу. Но когда и где он появится, до сих пор не ясно.