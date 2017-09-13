В Шымкенте доллар продается по 342,5 тенге. По данным сайта kurs.kz, обменные пункты Шымкента сегодня покупают американскую валюту по 341 тенге за доллар, продают по 342,5. Евро покупается по 405, продается по 411 тенге.

Курс российского рубля на сегодняшний день в шымкентских обменниках составил 5,90 — покупка, 5,95 — продажа.

Сегодня утренняя сессия KASE завершилась на: USD/KZT TOD — 338,67 с ростом доллара на 2,18 тенге, EUR/KZT TOD — 406, 50 с ростом евро на 1 тенге и RUR/KZT TOD — 5, 9252 с ростом рубля на 0,0448.

Курсы валют Национального банка РК на сегодня 13.09.2017 года:

доллар США — 338,67,

EURO — 405,02,

Российский рубль — 5,89,

Китайский юань — 51,84.