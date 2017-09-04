В Шымкенте фонтан-одуванчик светится в ночное время. Удивительное зрелище! И без того популярный фонтан в Центральном парке города, теперь притягивает толпы горожан. Так креативно подошли к заданию акимата подсветить фонтанный комплекс сотрудники ТОО «Шымкент жасыл қала».

Одуванчик появился на месте старого, полуразваленного-полуперестроенного фонтана советских времен в 2012 году, когда весь Центральный парк пережил капитальный ремонт, превратившись из большой едальни в настоящий парк культуры и отдыха. Коим и был всегда.

Теперь у «Одуванчика» принято назначать свидания. Рассеиватели фонтана — те самые визуальные одуванчики, создают особенный микроклимат вокруг фонтана. Здесь гуляют мамы с колясками, проводят вечера пенсионеры. А еще это место непременного селфи для всех гостей Шымкента.

Каково же было удивление горожан, когда в обычный будний день фонтан вдруг стал неожиданно дарить отдыхающим кроме волшебной прохлады еще и лучи яркого света!

В вечернее время во время пробного запуска фонтан-одуванчик с подсветкой выглядит просто потрясающе! Подсветка придала своеобразие и некую изюминку.

Горожане удобно устроились на лавочках вокруг популярного фонтана и наслаждались обилием света и красок, которые в избытке дарил фонтан, освещая при этом всю окружающую территорию.

Фонтан с такой необычной подсветкой должен быть не только красивыми, но и безопасным. Из этих соображений, в процессе установки необычного освещения фонтана принимает участие целая группа специалистов.

В городском акимате Шымкента рассказали, что если горожанам такая идея с подсветкой придется по душе, то лучи волшебного света появятся и на других фонтанах Шымкента.

Одно расстраивает горожан. Жаркие дни на исходе, а значит и любоваться фееричной подсветкой придется недолго.