Перезахоронить останки солдат в Центральном парке предложили в маслихате Шымкента

Останки захороненных солдат в центральном парке Шымкента, планируют перезахоронить, передает OTYRAR.

На итоговой сессии маслихата, с этим предложением выступил председатель Бахадыр Нарымбетов. Габит Сыздыкбеков согласился с инициативой, ссылаясь на то, что в парке, где покоятся солдаты, слишком многолюдно.

«Я со своим заместителем недавно там был. Там покоятся останки солдат, но я думаю, что это неправильно, там гуляют дети и горожане. Я думаю, нужно перезахоронить останки», — сказал аким.

Также, Габит Сыздыкбеков поддержал инициативу поставить памятники Асанбаю Аскарову и Динмухаммеду Кунаеву, которые были изготовлены около 10 лет назад, но по сей день находятся в мастерской скульптора.