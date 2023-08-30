Нужно ли переносить «Братскую могилу» из Центрального парка в тихое место?

Перенести или оставить? Что делать с братской могилой в центральном парке Шымкента?

Этот вопрос поднимают и предлагают широко обсудить неравнодушные горожане. Инициативная группа хотела бы выслушать мнения земляков, чтобы потом предложить властям одобренный большинством вариант решения наболевшей проблемы.

Вопрос поставлен

Недавно на страницах газеты «Южный Казахстан» было опубликовано обращение председателя славянского культурного центра Шымкента Натальи Романовой и председателя славянского культурного центра Туркестанской области Марины Лимаренко, в котором говорится о необходимости решения дальнейшей судьбы захоронений в парке. В публикации напоминается история самого Центрального парка Шымкента и появления в нем обелиска «Братская могила».

Если старшему и среднему поколению шымкентцев она более менее известна, то молодежь вряд ли знает, что в этом месте, сейчас фактически в центре парка, есть два разновременных захоронения. Первыми в 1919 году здесь были похоронены красные коммунары 1-го Черняевского (Чимкентского) полка, которые погибли за власть Советов в Ровнинском районе Ашхабада.

А в 1930 году в парке предали земле тела погибших участников группы красноармейцев, жестоко подавившей антисоветское созакское восстание. Через год на общей могиле в знак памяти были установлены четырехугольные камни, где были высечены имена всех погибших.

В 1964 году на возведенном пьедестале зажегся Вечный огонь, который был погашен после обретения Казахстаном независимости, пересмотра исторической и идеологической составляющих этого захоронения. Потом плиты с именами воинов Черняевского полка и коммунаров демонтировали, вместо них появилось надгробие с названием «Бауырластар зираты» («Братская могила»).

Авторы обращения пишут, что сегодня

Центральный парк Шымкента – знаковое, популярное место отдыха: здесь традиционно проводят культурно-массовые и спортивные мероприятия, расположен шахматный клуб, неподалеку находится крупное учебное заведение. Между тем, как они констатируют, нынче пьедестал с могилами в парке стал местом сбора для пьющих или просто гуляющих с песнями и плясками, а рядом у фонтана люди купаются полуголыми, шумят, голосят целыми днями.

На могилах молодежь катается на самокатах и велосипедах, даже не подозревая, что тем самым тревожит души похороненных.

«Нужно признать, что пьедестал и могилы ныне утратили свое значение, – заявили авторы обращения. – Их значимость ушла вместе с советским прошлым». Поэтому они высказали идею перезахоронения тел в специально предназначенное для этого место.

В чем посыл?

Комментируя публикацию, которая вызвала много откликов, Наталья Романова отметила, что они не призывают к безоговорочному сносу и вовсе не желают, чтобы к братской могиле скорее подогнали технику, все свалили и разровняли с землей.

«Просто вычеркнуть эту историю невозможно и нельзя, история писалась не нами, – сказала моя собеседница. – Да, люди погибли, но нам сейчас это не обсуждать. Сейчас нужно как-то упорядочить ситуацию, нам надо всем вместе подумать, как это правильно сделать. В этом – посыл нашего обращения».

Наталья Романова добавила, что этот вопрос ее очень волнует прежде всего как жительницу города. А как устроительнице различных культурно-массовых мероприятий в парке ей часто приходится выслушивать недовольство по поводу неуместности песен и танцев недалеко от могил. При этом парк все больше и больше разрастается, совсем недавно здесь появился художественный павильон, отметила Романова. И по своему назначению это все-таки парк культуры и отдыха.

«Если бы за братской могилой должным образом ухаживали, она была как-то отгорожена, тогда, возможно, конфликтов и вопросов о переносе вообще не возникало бы, – говорит Наталья Сергеевна. – Но, увы, сейчас это просто обычный кусок гранита и братская могила. А мы же должны думать о самом важном – о памяти. А раз этой памяти нет, все бегут куда-то мимо, к этому комплексу нет подобающего отношения».

Как подчеркнула моя собеседница, они не форсируют события или принятие каких-то решений.

«Просто хотим как-то упорядочить, понять роль и место этого объекта в нашем городе. Наверное, все-таки пришло время определиться с захоронениями: либо оставить их здесь в ухоженном и подобающем виде, либо аккуратно перенести туда, где будут покой и тишина», – резюмировала она.

Уважать, а не судить

Прожившая в Шымкенте 60 лет Гаухар Медеуова больше склоняется ко второму варианту. Она с печалью заметила, что сейчас это место в парке стало фактически «проходным двором», уже никем не ценится.

«Когда я была школьницей, мы приходили сюда к Вечному огню, – вспоминает Гаухар Медеуова . – Здесь принимали в пионеры, отдавали честь, стояли в минуте молчания. Все относились с уважением. А сейчас этого нет, все просто проходят мимо, а кое-кто еще и нарушает порядок».

Поэтому она думает, что лучше было бы перенести захоронения в такое место, где к ним отнеслись бы с уважением и пониманием. Если не молодежь, то, во всяком случае, люди старшего и среднего возраста, знающие историю и понимающие, что ее не изменишь.

Житель Шымкента Юрий Шестаков обратил внимание на то, что оба захоронения – и 1919-го, и 1930-го – вызывают неоднозначные чувства и суждения.

«Мы не можем и не возьмемся судить, кто был прав, кто виноват в тот период истории, – отметил он. – Но важно, что и те люди, что бились с басмачами, и те, что подавляли созакское восстание, считали, что борются за справедливость. Они в это верили и отдали свои жизни за свои идеалы и убеждения. А это даже при противоположных взглядах вызывает уважение».

О таких людях важно рассказывать современным детям, считает Шестаков, потому что они растут в совершенно иной реальности, не знают, что значит дух коллективного сознания, не понимают даже самого смысла слова «останки». «Поэтому нужно знакомить их с такими примерами из нашей истории, – убежден Юрий Шестаков. – Вопрос не в том, кто был «красным», а кто «белым», за кого выступал, а что люди бились за идеалы, чтили традиции».

«50 на 50»

У шымкентки Марии Аскаровой по поводу братской могилы в Центральном парке двоякое мнение – «50 на 50», если можно так сказать. То есть, с одной стороны, она могла бы выступить за перезахоронение, а с другой – за то, чтобы оставить памятник в парке.

«Почему оставить, – поясняет Мария Келесовна свою позицию. – История не состоит только из положительных страниц, в ней бывают и трагические события, каким и было созакское восстание. Оно было жестоко подавлено, но были моменты, когда побеждали повстанцы, из-за чего погибли захороненные в этом месте коммунары. В любом случае, они выполняли приказы вышестоящих органов, а не пошли туда по собственной воле. С момента их захоронения прошло много лет. Не знаю, насколько я сведуща в нормах шариата, но, думаю, что с позиции ислама неправильно будет лишний раз тревожить покой умерших и совершить перезахоронение».

Если есть возможность, конечно, можно было перезахоронить, добавила Мария Келесовна. Но это очень щепетильный вопрос. Чтобы этого добиться, нужно будет пройти очень много инстанций, получить кучу разрешительных бумаг.

«А чтобы общественность не беспокоило проведение рядом с братской могилой различных мероприятий, до того момента, пока не решится вопрос с перезахоронением, наверное, нужно поставить какое-то ограждение возле памятника», – считает Мария Аскарова.

Вообще эта ситуация очень непростая, отмечает она. И приводит похожий, по ее мнению, пример:

«При входе в мавзолей Ибрагим ата в Сайраме есть табличка, где написано, что это святое место, здесь нельзя громко говорить, смеяться, заходить в головном уборе и т.д. А недалеко от него есть кафе, это бизнес. Как объявлять или объяснять всем его посетителям, что нельзя шуметь, так как в 200 метрах находится святое место. Мы же не будем это место куда-то переносить или закрывать кафе…»

«Это очень большой, кропотливый труд – научить людей, особенно подрастающее поколение, с уважением относиться к подобным местам, – отметила моя собеседница. – Чтобы они знали, что было созакское восстание, и здесь захоронены те, кто участвовал в его подавлении. Наверное, нужно повесить памятку, какую-то табличку, призывающую к должному поведению на этом месте».

Если братскую могилу оставить, то надо вести разъяснительную работу, прививать культуру поведения в таких местах, знать, что раз здесь стоит такой памятник, значит, нельзя чего-то делать, продолжает шымкентка.

«Нужно владеть своими эмоциями, отдавать дань истории, какая бы она ни была, ведь ее не изменишь, – отмечает она. – И мировые примеры показывают, что, например, в Грузии есть музей Сталина, в знаменитом музее мадам Тюссо есть восковая фигура Адольфа Гитлера. Люди должны знать их, были ли это положительные или отрицательные герои в истории. А зрители и читатели, познакомившиеся с ними, уже сами будут вырабатывать свое мнение».

Приглашение к дискуссии

Если резюмировать, то мнения о дальнейшей судьбе братской могилы в Центральном парке высказываются разные. В этой статье приведены лишь несколько. Лично мне довелось пообщаться с теми, кто категорически за снос паркового памятника, увековечившего тех, кто участвовал в жесткой расправе над созакскими мятежниками. Как и с теми, кто за сохранение памятника в парке. Основной и часто повторяющийся аргумент – неоднозначность кровавых событий XX века, «своя правда» у каждой стороны, что делает подобные объекты неприкасаемыми историческими свидетельствами, напоминанием о пережитой эпохе.

Инициативная группа по широкому публичному обсуждению вопроса дальнейшего будущего братской могилы в парке намерена собрать как можно больше мнений и предлагает горожанам высказаться, а потом принять участие в предстоящей общественной дискуссии на эту тему. О дате будет сообщено в СМИ. Так что эта публикация – лишь начало большого разговора, преддверие публичной дискуссии и одновременно приглашение поучаствовать в ней.

На это мероприятие планируется пригласить историков, исследователей, общественников, писателей, деятелей культуры, представителей госорганов, неравнодушных горожан. Чтобы максимально представить и учесть исторические данные, экспертные комментарии и, самое главное, мнения горожан. К слову, в этой статье намеренно не были указаны должности и род занятий спикеров, хотя они очень известны и знакомы многим шымкентцам. Потому что здесь они выступают просто в качестве горожан.

Приглашаются к дискуссии все, кто заинтересован в этом вопросе. В том числе потомки захороненных. Как считает Наталья Романова, вероятность их найти мала, ведь если бы таковые были в Шымкенте, они, наверное, объявились раньше и не позволили бы потушить Вечный огонь и стереть имена с плит. Тем не менее мы публикуем список имен, который был высечен на демонтированном постаменте.

В «Братской могиле» в Центральном парке похоронены (согласно указанным на плитах фамилиям) представители 1-го Черняевского (Чимкентского) полка: командир артиллерийского дивизиона Крегер Я. и рядовые Косарев Д., Ковалев М., Вареха С., Штонда А., Вишневский М., Комнатный и Корнилов, погибшие в 1919 году на Ашхабадском фронте за власть Советов. А также погибшие в 1930 году в Созакском районе коммунары Клоков Ф., Григоренко, Леонтьев, Аузен, Андреев, Трегубов, Захаров.

Анна Диасова