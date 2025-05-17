17 новых фонтанов планируют построить в Шымкенте

Ещё несколько лет назад этот фонтан был настоящей изюминкой Парка Независимости. Музыкальное сопровождение, подсветка и ровная плитка у чаши собирали десятки горожан каждый вечер. Сегодня совсем иная картина: музыка не работает, облицовка местами разрушена.

По словам чиновников, реконструкция объекта запланирована на 2026 год. Как сообщили в управлении комфортной городской среды, фонтан включён в список объектов, требующих капитального ремонта.

Всего в Шымкенте — около 40 фонтанов. На их обслуживание в 2025 году заложено 250 миллионов тенге. Ещё 17 новых объектов планируют построить при поддержке частных инвесторов. Один из них уже запущен.

Алматов Бакытжан, главный специалист управления развития комфортной городской среды г. Шымкента: «В этом году мы уже провели ремонтные работы на пяти фонтанах города. В частности, была обновлена облицовка и заменены водопроводные трубы в парке Абая, этнопарке, парке Победы, а также в парке около акимата. Кроме того, из 17 новых фонтанов, которые планируется установить в Шымкенте, один уже сдан в эксплуатацию и радует жителей города. Мы продолжим работы по модернизации и благоустройству, чтобы сделать городские пространства ещё комфортнее и привлекательнее для горожан».

Один из переживших обновление — фонтан Тюльпан. Теперь по вечерам на его лепестках можно увидеть настоящее световое шоу. А еще в этом году в городе появились два фонтана, без которых Шымкент сегодня представить просто невозможно — 80-метровый на озере Тулпар и, конечно, красивейший музыкальный фонтан в парке Шымсити. Увидеть шоу воды, света и музыки можно с наступлением темноты: в 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00 и 01:00.

К слову, для каждого фонтана установлен свой график работы. Узнать его можно на официальных страницах управления комфортной городской среды. График может меняться при проведении ремонта — об этом также сообщают через официальные каналы. Если у вас есть вопросы или замечания по работе фонтанов, их принимают по номеру 109.