В Шымкенте продают наркотики через интернет и “закладки”

Клиентами наркодельцов зачастую становятся несовершеннолетние. За последний месяц в микрорайонах Шымкента на столбах, заборах и гаражах появились странные объявления, содержание которых ничего не говорит обычному человеку, пишет сайт go13.kz.

На отрывных бумажках объявлений обычно указан только контакт в мессенджере Telegram. Что это за объявления и какой товар по ним продают, знает определенный круг людей, которые “в теме”, как они сами выражаются. Весомую часть этого круга, как показывает жизнь, составляют молодые ребята, подростки и даже школьники.

В Шымкент пришла схема продажи наркотиков “закладками”, по которой уже давно работают наркодилеры в крупных городах.

Подобные объявления сейчас можно встретить в Шымкенте во многих районах. Содержание на фото намеренно скрыто.

Не первый год по этой схеме распространяют запрещенные вещества в Алматы. В казахстанских СМИ периодически появляются сообщения о задержании продавцов и организаторов преступных групп по продаже наркотиков.

В социальных сетях и мессенджерах существуют “секретные” группы, в которых лица, употребляющие наркотики и покупающие их через интернет, обсуждают наличие товара у различных продавцов, его качество и другие вопросы.

Одна из этих групп, уже работающая в Алматы и Астане, начала свою деятельность в Шымкенте, о чем свидетельствуют появившиеся в городе объявления. Наркодилеры распространяют свой запрещенный товар также через систему “закладок”.

Все общение с продавцом происходит через зашифрованный канал связи в мессенджере Telegram. Оплату наркодилеры принимают в популярной криптовалюте Bitcoin, а также через QIWI-кошелек. После осуществления оплаты продавец сообщает покупателю координаты места, где спрятан “товар”.

Преступники активно применяют маркетинговые схемы, одна из которых – акция “приведи друга”.

Кроме рекламы товара, наркодилеры через мессенджер сообщают, что ищут работников, осуществляющих расклейку объявлений, нанесение граффити, а также делающих “закладки”. Оплату за работу предлагают производить тем же “товаром”.

Как правило, за подобную работу берутся те же потребители наркотиков, молодежь, подростки, о чем можно узнать из историй, публикуемых в СМИ. Эта деятельность позволяет молодым людям зарабатывать себе дозу.

Мессенджер Telegram, предоставляющий возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации уже давно хотят запретить в России в связи с активным использованием его террористами и наркодилерами. В Казахстане, насколько известно, такой вопрос пока не поднимался.

В Алматы уже давно существуют группы активистов, которые борются с подобным промыслом наркоторговцев как могут – срывают объявления, закрашивают граффити и рекламные надписи. Шымкентским родителям тоже следует знать, что стоит за подобными объявлениями, какую они несут опасность для наших детей.

Нужно отметить, что правоохранительные органы Казахстана не бездействуют в этом плане.

“За первый квартал текущего года МВД выявлено 94 интернет-ресурса, причастных к незаконному обороту наркотиков, из них шесть, расположенных в доменной зоне Республики Казахстан, и 89 — на территории других стран”, — сообщал ранее пресс-секретарь МВД РК Алмас Садубаев.

По его данным, во взаимодействии с министерством информации и коммуникаций заблокирован 61 сайт.

Похоже, что и перед шымкентскими полицейскими встает задача по эффективному противодействию организованным группировкам, осуществляющим продажу наркотиков с помощью современных технологий связи, выявлению каналов поставок и оплаты наркосодержащих препаратов.

Ведь преступники при получении оплаты используют не только криптовалюты, но и популярный сервис электронных платежей QIWI. Как сообщали ранее российские СМИ, платежный сервис QIWI разработал систему по отслеживанию платежей наркоторговцев. По словам представителей группы QIWI, любой перевод денежных средств в платежной системе оставляет следы, по которым можно отследить злоумышленников.