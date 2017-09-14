В Шымкенте произошло возгорание газа: есть пострадавший. Ожоги первой степени получил 23-летний рабочий ТОО «Кызыл Жибе» Айдос Адильбай. Парня экстренно госпитализировали.

ЧП произошло 14 сентября в полдень на улице Алибекова в Шымкенте. Рабочие ТОО «Кызыл Жибе» на этой улице прокладывали водопровод. Работы проводились методом горизонтального наклонного бурения, в какой-то из моментов работы установки был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Д-63 мм и началась утечка газа.

А через несколько минут Адильбай Айдос взял отбойный молоток и начал откапывать пилот ГНБ. При ударе о металл молоток дал искру…

Прибывшие специалисты аварийной газовой службы перекрыли задвижку, чтобы устранить утечку и локализовать пожар. На это время без газоснабжения остались 560 индивидуальных ШРП — это порядка 800 абонентов частного сектора микрорайона Онтустик (бывший поселок Чапаевка).

Силами специалистов ЮКПФ АО «КазТрансГаз-Аймак» на опасном участке ведутся восстановительные работы. К вечеру, обещают специалисты, подача газа в поселок будет восстановлена.

По факту порыва газопровода ведется расследование.