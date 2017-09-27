В Шымкенте прошла акция в поддержку незрячих людей

«Мы все равны!» — под таким девизом молодые ребята из проекта «U:Projeсts» подготовили мероприятие в поддержку незрячих людей.

Специально для особых гостей организовали программу, где игры, которые показывают взаимодействие гостей и аудитории. Акцию разделили на два этапа, в первом выступили спикеры, которые рассказали о том, что если человек незрячий — это не конец жизни. Далее провели эксперименты с участием зрячих гостей, перевязав им глаза, участник должен был найти ориентировку и попытаться пройти с закрытыми глазами более пятнадцати минут.

В следующей игре гостей разделили на пары и провели игру «Угадай мелодию», танцы с закрытыми глазами, игра на действия и многое другое. Каждый участник, вне зависимости от того, видит он или нет, должен прочувствовать на себе состояние человека, который лишен возможности видеть. По словам организаторов подобные мероприятия в Шымкенте теперь будут проходить регулярно.

Шуддин Саидов