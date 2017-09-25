В Шымкенте проходит обучение молодых офицеров Национальной гвардии РК

В Шымкенте в воинской части 6506 проходит учебно-методический сбор молодых офицеров Нацгвардии РК, в ходе которых офицеры и командиры из разных воинских частей пройдут теоретическое и практическое обучения. Военнослужащим расскажут о новых методах работы.

Обучение разделили на два этапа — теория и практика. Во время практических занятий военнослужащие пройдут обучение на военном полигоне «Актас», где каждый из участников должен будет сдать пулевые нормативы.

В теории офицерам рассказывают о подготовке караулов и войсковых нарядов к несению боевой службы, проводят занятия по спортивной части, тренинги по выходу из конфликтных ситуаций, психологические тестирования, стрелковые тренировки и стрельбы. Учебная практика продлится несколько дней в разных воинских частях региона.