В Шымкенте открыт набор в современную школу Seitzhan School

Современная, уютная и инновационная школа в Шымкенте.

В Seitzhan School ученики будут заниматься на трех языках: казахском, русском и английском, и впервые в городе Шымкенте по современной методике STEAM. Школьники получат возможность обучиться в сферах: IT, киберспорте, робототехнике и маркетинге.

Школа открыта в честь известного деятеля образования двадцатого века Сейтжана Куртаева. Он пользовался заслуженным авторитетом среди своих современников, окончив физико математический факультет в Ташкенте, вернулся в родное село став учителем математики, а позднее и директором школы, в пятидесятых годах построил школу. Сейтжан Есжанович был известен как талантливый педагог, носитель передовых идей в части воспитания и просвещения подрастающего поколения.

Серикжан Сейтжанов, основатель школы Seitzhan School:

«Наш отец — Сейтжан Куртаев, дал семье много знаний. Вместе с тем, он объяснил нам, что знания приходят, если ты будешь постоянно трудиться. Также хочу сказать, что недавно мы вместе с делегацией были в Китае. Привлекли в Казахстан 22 миллиарда инвестиций. Это — большая победа для нас. Всё это мы делаем для подрастающего поколения, чтобы они получали исключительно качественное образование».

Керимжан Сейтжанов, общественный деятель:

«Школу открыли, потому что нашей семье не всё равно будущее подрастающего поколения. Мы хотим, чтобы дети росли умными и служили во благо народа. Школу открыли в честь видного деятеля, нашего предка Сейтжана Куртаева».

В Seitzhan School самый большой в Шымкенте школьный бассейн, крытые и открытые спортивные площадки и спортивные секции. Для дополнительного развития, детям на выбор предлагают творческие кружки: домбра и хореография, языковые курсы и тренинги. Школа открыта при партнерстве с фондом «Бiлiм Инновация». Учебное заведение отвечает всем требованиям современного образования, где высококвалифицированные педагоги отходят от стандартных форм обучения.

Ержан Аубакиров, вице-президент международного общественного фонда «Білім-Инновация»:

«По просьбе основателей мы консультируем школу. Мы внедряем в частную школу свою форму обучения и воспитания. Мы лично будем обучать всех педагогов в Seizhan School и проведем для них курсы по повышению квалификации. Мы уделяем большое внимание знаниям учителей и их психологическому состоянию».

Ержан Бакытбеков, директор школы Seizhan School:

«Наше главное отличие в том, что предмет «Естествознания» с 8-го класса будет проходить на английском языке. Мы будем развивать разносторонних детей. В этом году будем принимать детей до 9-го класса включительно. В каждом классе будут заниматься примерно 20 детей. У нас обучение платное, в месяц 150 тысяч тенге. Отличники, пройдя вступительный тест на оценку знаний, могут получить скидку на обучение — 50%».

В администрации школы добавили, что ученики получат не только качественные знания, но и традиционное воспитание. Набор учеников в Seitzhan School уже открыт. Школа находится в новом развивающемся районе «Шымсити», 23 дробь 3.

Контактная информация: +7-747-674-99-13;

Адрес: ул.Шымсити, 23/3.

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