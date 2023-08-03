На базе предприятий «Alageum Electric» открылись филиалы двух кафедр

Филиалы кафедры «Энергетика» и «Машиностроение» КазНИТУ имени Каныша Сатпаева открылись на базе предприятий входящих в состав ведущего казахстанского производителя электротехнического оборудования компании «Alageum Electric».

Проект реализуется в рамках меморандума между предприятием и ВУЗом. Теперь студенты университета смогут оттачивать свои навыки на базе производства. Кроме того предусмотрена возможность трудоустройства молодых специалистов.

Делегация из университета имени Каныша Сатпаева приехали в Шымкент с рабочим визитом и в торжественной обстановке открыли филиал кафедры «Энергетика» на базе ТОО «Asia Trafo». Студенты КазНИТУ теперь смогут пройти стажировку в шымкентском трансформаторном заводе «Asia Trafo», входящее в состав ведущего казахстанского производителя электротехнического оборудования компании «Alageum Electric». Здесь студенты смогут отточить свое мастерство. Студенты этого ВУЗа будут обучаться на предприятии в рамках дуальной системы образования.

«Мы хотим чтобы наши студенты оттачивали свои практические навык на производственном предприятии. В рамках дуальной системы образования они получают не только теоретические, но и практические знания», — говорит Ерлан Сарсенбаев, заведующий кафедрой «Энергетика» КазНИТУ им. К. Сатпаева.

На крупнейшем в центральной Азии заводе по производству трансформаторного оборудования сегодня работают порядка 300 человек. Тем не менее в стране ощущается острая нехватка квалифицированных кадров в сфере энергетики. На заводе студенты могут получать практические навыки начиная с первого курса. В год здесь будут проходить стажировку как минимум 60 учащихся КазНИТУ имени Каныша Сатпаева .

«В стране остро не хватает специалистов энергетической отрасли, поэтому мы хотим в кратчайшие сроки подготовить специалистов. Студенты, прошедшие у нас практику и обучающиеся по дуальной системе, затем могут получить работу как у нас так и на других предприятиях. Потому что они уже квалифицированные кадры. Студенты, которые проходят только теорию, после получения диплома должны еще 4-5 лет оттачивать свои навыки на практике, на это нужно время», — говорит Омар Асанов, председатель правления ТОО «Asia Trafo».

Представители делегации из университета также ознакомились с возможностями предприятия. Открытие филиалов кафедры стало возможным в рамках меморандума между компанией и ВУЗом. Отметим, что предприятие также предлагает возможность получения практических навыков педагогам. Студентов и преподавателей будут обучать высококвалифицированные сотрудники с большим стажем работы.