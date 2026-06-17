Экопарку быть!

В Шымкенте на месте мусорного полигона ко Дню города откроется экопарк за 5 млрд тенге.

Kursiv LifeStyle рассказал, что обещают построить шымкентцам на месте бывшего мусорного полигона. Как сообщили в ответе на запрос редакции, строительство экопарка находится на завершающей стадии. По словам представителей акимата, объект собираются открыть ко Дню города, который отпразднуют 19 июня. Правда, точную дату в ведомстве не назвали.

Будущий парк находится в микрорайоне «Достык» Абайского района. На проект потратили 5 млрд тенге от спонсора. Бюджетные средства не использовались.

«Выделенные спонсором финансовые средства освоены в полном объеме. В настоящее время экопарк находится на балансе ГККП «Шымкентский государственный дендрологический парк им. А. Аскарова», — написали представители власти.

Предприятие будет заниматься уходом за зелеными насаждениями, поливом, освещением и охраной территории.

О строительстве экопарка на месте полигона заявили в октябре 2024 года. Там обещали создать новую точку притяжения для горожан: амфитеатр, искусственный водоем с фонтанами и смотровые площадки. На территории 23 га планировали высадить около 4 тыс. деревьев и кустарников.

«На первой линии парка возведут кемпинг международного класса. Здесь для удобства жителей и гостей города будут функционировать визит-центр, супермаркет, отели, фудкорты и большая автостоянка», — писали в пресс-службе акимата.

Еще должна появиться спортивная зона более 17 000 кв. метров с беговыми и велодорожками, прогулочными маршрутами, памп-треками для райдеров и детской площадкой.