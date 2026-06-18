Где посмотреть салют на День города?

Жителей и гостей мегаполиса ждут яркая праздничная программа и множество приятных сюрпризов. К знаменательной дате в городе откроют несколько новых предприятий, три современных парка и цветочную аллею в микрорайоне Нурсат. В обновлённом облике гостей встретит и бывший парк Кен-Баба.

Теперь это современный Японский сад — новая точка притяжения для жителей Шымкента и туристов. Посетители смогут насладиться атмосферой спокойствия, гармонии и единения с природой. По словам специалистов, территория полностью преобразилась: привычные объекты получили новый, уникальный облик, а сам парк стал одним из самых красивых общественных пространств города.

«Парк откроется как Японский сад. Его территория полностью реконструирована в японском стиле. Парк „Мир фантазий“ откроется под названием City Park. Кроме того, в районе Shym City откроется еще один парковый комплекс. Также будет открыт Экопарк. Его история всем известна: раньше здесь находился мусорный полигон. Было высажено около пяти тысяч деревьев, и теперь это большой современный парк», — рассказала заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента Молдир Ондасынова.

На этом праздничные подарки не заканчиваются. Будет организован айтыс с участием известных поэтов-импровизаторов, а 19 и 20 июня на площади Астана состоится гала-концерт. Ведущими праздничных вечеров станут популярные юмористы Еркебулан Мырзабек и Марат Оралгазин. По информации организаторов, в первый день праздника небо над городом украсит праздничный фейерверк.

«На площади Астана состоится большой гала-концерт с участием звезд эстрады и местных артистов. Концерт продлится с 19:00 до 23:00. На 19 июня запланированы фейерверки на двух площадках. Кроме того, 19 июня выступят около десяти звезд эстрады, и примерно столько же популярных исполнителей выйдут на сцену 20 июня», — сообщила заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента Молдир Ондасынова.

Главным украшением праздничного вечера станет большой концерт под открытым небом. На одной сцене для шымкентцев выступят популярные казахстанские артисты. Организаторы обещают яркое шоу, любимые хиты и атмосферу настоящего городского праздника.