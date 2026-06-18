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На главную Анонс Шымкент готовится ко Дню города

Шымкент готовится ко Дню города

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Ангелина Подлипаева
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Шымкент готовится отметить День города. Праздничные мероприятия стартуют уже 19 июня. Для жителей и гостей мегаполиса подготовили концерты, выставки и культурные проекты. Главные события пройдут в официальный День города.

Утром во Дворце «Қызғалдақ» состоится торжественная церемония вручения звания «Почётный гражданин Шымкента». А вечером на площади «Астана» горожан ждёт гала-концерт «Той-думан» с участием популярных артистов. Праздничная программа продолжится и 20 июня. В городе будут работать выставки и творческие площадки.

Одним из ярких событий станет международный симпозиум художников «Шымкент — город тюльпанов», который соберёт мастеров из разных стран. А еще в этот день горожанам поджарят несколько обновленных общественных пространств.

В акимате отмечают, что День города — это возможность не только отпраздновать, но и вспомнить историю Шымкента, отметить заслуги его жителей и создать праздничное настроение для всех горожан.

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