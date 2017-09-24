В Шымкенте во время пожара в антикафе огонь перекинулся в частный сектор

В Шымкенте сгорело антикафе «Мармелад» на улице Байтурсынова. Пожар начался около шести часов вечера 24 сентября. Видео начала пожара снял на камеру мобильного телефона житель Шымкента.

Он же и вызвал пожарных. А тем временем пламя перекинулось на соседние дома частного сектора. «Дома рядом горят…» — написал Алексей Полухин на своей страничке в Фейсбуке.

На место пожара прибыли пожарные расчеты. Огонь был потушен. О причинах пожара пока не сообщается — на месте возгорания работают дознаватели противопожарной службы. Автор видео отметил в социальных сетях, что увидел, как загорелась беседка в нижней части. «Может, бросили окурок…», — предположили пользователи.

видео Алексея Полухина