Акимат Шымкента продал 18% акций ТЭЦ и полностью погасил долг перед газовиками. Об этом сегодня на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель акима города Бейсенбек Жанбосынов, пишет astanatv.kz.

По его данным, горадминистрация реализовала свои 18 процентов акций ТЭЦ за 1 миллиард 800 миллионов тенге. Покупателем выступила акционерное общество «Евразийская промышленная компания».

При этом, по словам Жанбосынова, у государства осталась 6-процентная доля в ТЭЦ.

На брифинге чиновник рассказал и о подготовке к отопительному периоду. Работы властей выполнены на 90 процентов. Тарифы же на тепло в этом году повысятся на 11 процентов. Но это коснется исключительно бюджетных организаций, заверил замакима.

Бейсенбек Жанбосынов, заместитель акима г. Шымкент: «Физических лиц мы не хотим, чтобы они уходили от тепловой энергии. Мы здесь основной уклон делаем на бюджетные учреждения, и минуем население».