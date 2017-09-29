Юные экологи ЮКО собрались на слет в оздоровительном лагере

В детском оздоровительном лагере «Ушбулак» в ауле Амир-Тимур Каратауского района, прошел трехдневный экологический слет юных экологов. Место выбрали не случайно — детей от городской суеты увезли поближе к природе. Под слоганом «Мое здоровье — мое будущее — моя экология», в слете приняли участие больше 120 восьмиклашек из 11 районов и 4 городов области.

Экологический слет организовал ЮКО «Экологический центр». Организаторы задались целью — укрепить и сохранить здоровье подрастающего поколения, сформировать у детей видение о здоровом образе жизни и, конечно, привить ребятам экологическое воспитание — рассказать о важности сохранении фауны и флоры, которая нас окружает, а также о защите экологии нашей планеты.

В течение трех дней ребята соревновались в различных дисциплинах. Так, например, им нужно было показать агитационные сценки на тему «Экология – в сердце жизни». Пройти своеобразный экологический лабиринт и стать лучшим биологом. Помимо этого ребят ждала и спортивная эстафета, в которой команды доказали, в здоровом теле – здоровый дух.

По итогам слета ребята повысили свою экологическую грамотность, а также научились работать в команде группой. А самых активных ребят, которые показали себя лучше всего, наградили дипломами и специальными призами.

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Анастасия Новикова