Юные экологи городского экологического центра вооружившись лопатами приняли участие в акции «Мое именное дерево», Panorama.shymkala.kz.

Более 1600 саженцам хвойных и декоративных пород нашли место на побережье реки Кошкар ата. Посадка деревьев пришлась очень кстати. В Шымкенте, признанном культурной столицей стран СНГ в 2020 году, сейчас ведутся работы по облагораживанию внешнего вида города.

В ближайшее время откроется Арбат, которому нет равных в стране. Он протянется на более 4,5 километра, часть объекта пройдет по побережью Кошкар аты. К тому времени саженцы успеют подрасти и обретут красивый вид.

В акции, помимо школьников, приняли участие более 220 человек, среди которых государственные служащие, сотрудники природоохранных организаций, студенты.

Активные участники акции были отмечены благодарственными письмами.

Стоит отметить, что экологический центр, имеющий 60-летнюю историю, является организатором многочисленных экологических мероприятий городского, регионального и республиканского уровней.