За трое суток ОПМ в Шымкенте полицейские задержали 247 подростков за административные нарушения. В одноименном с объектами ОМП «Подросток» задействованы около 700 сотрудников полиции, представителей прокуратуры, образования, здравоохранения, партии «Нур Отан», родительских комитетов, общественных организаций и средств массовой информации.

За три дня ОПМ «Подросток» полицейскими в органы внутренних дел были доставлены 276 несовершеннолетних, из них 247 подростков за административные правонарушения.

В Центр адаптации несовершеннолетних ЮКО направлены 12 подростков, оставленных без присмотра родителей. А в отношении восьми родителей материалы направлены в суд для принятия решения.

За дни ОПМ 225 несовершеннолетних проигнорировали запрет нахождения на улице после 23:00 без сопровождения официальных представителей. Теперь за их наплевательское отношение заплатят родители.

Из увеселительных заведений полицейские «изъяли» десятерых юных отдыхающих. Еще один решил заранее «повзрослеть» и был задержан патрулем за распитие спиртных напитков в общественном месте.

На профилактический учет ювенальными полицейскими поставлены 28 подростков и 20 неблагополучных семей, в которых воспитываются дети.

Напомним, в первый день ОПМ «Подросток» сотрудники ювенальной полиции Абайского ОП как раз остановили праздношатающуюся четверку с подозрением на нежный возраст. А оказалось, что «мальчики» гуляли с полным комплектом для грабежа: маска, нож, обрез и два травмата. Куда это они так экипировались, несовершеннолетним пришлось объяснять уже в отделе полиции.

Уже возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК. И здесь родители не помогут, отвечать придется самим.

Также полицейскими в рамках ОПМ «Подросток» проводятся различные лекции и беседы в школах, где детям разъясняются их права и обязанности, а также ответственность за совершение тех или иных преступлений и правонарушений.