В центре Шымкента гуляли подростки с обрезом, травматами и ножом

4 сентября 2017 года в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ювенальной полиции Абайского ОП УВД города Шымкент на проспекте Республики остановили четырех несовершеннолетних, находившихся в ночное время вне дома без сопровождения взрослых.

Ими оказались четверо жителей ЮКО, 1999 и 2000 годов рождения.

При проверке в сумке одного из подростков полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, два травматических пистолета, патроны, нож и маску. Для выяснения всех обстоятельств дела стражи порядка доставили подростков в Абайский отдел полиции.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Абайского ОП по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Вещественные доказательства изъяты. В настоящее время полицейскими выясняются откуда подростки взяли оружие и с какой целью носили с собой. Проводится досудебное расследование.

Пресс — служба ДВД ЮКО